Meghan Markle incinta del secondo figlio: le foto del pancino, fratellino o sorellina?

La moglie del principe Harry da tempo non si faceva vedere pubblicamente ma adesso è tutto chiaro: Meghan Markle è incinta del secondo figlio.

Una notizia che sicuramente ha fatto piacere ai sudditi inglesi nonostante la momentanea assenza della coppia reale.

Un altro erede reale. Finalmente Meghan Markle è uscita allo scoperto. La quarantena forzata ha dato ottimi frutti: un altro figlio per il Principe Harry e l’ex attrice.

Meghan Markle incinta del secondo figlio

Si spera in una femminuccia. Archie adesso non sarà più figlio unico di Meghan Markle e del Principe Harry. I due, come rivela in esclusiva Oggi, sono in proncinto di diventare di nuovo genitori. Una bellissima notizia che in pochi minuti è rimbalzata in tutto il mondo.

I due hanno deciso di allargare la famiglia e questo era chiaro a tutti ma si aspettava l’annuncio ufficiale del lieto evento.

I due l’hanno fatto soprattutto per Archie. Avere un fratellino o una sorellina con cui giocare lo aiuterà nel rapporto con gli altri e a sentirsi meno solo. Contro il protocollo, pare che i due non l’abbiano anticipato alla Regina Elisabetta che sicuramente è entusiasta della notizia.

Le ultime accuse della Queen

I rapporti con la Regina Elisabetta sono ultimamente molto tesi. Meghan Markle e Harry d’Inghilterra hanno deciso di tenere la notizia segreta per un po’, proprio per evitare di accentrare l’attenzione sulla notizia.

Meghan Markle pochi giorni fa a muso duro ha accusato apertamente di sessismo i Windsor. Forse però ha sottovalutato che da ormai 70 anni è una donna colei che siede sul trono del Regno Unito. Insomma, serve che le due recuperino i rapporti per evitare di creare due famiglia separate.

Ti potrebbe interessare: Hai mai visto la lussuosissima casa di Kate Middleton?

Con il secondo figlio in arrivo sicuramente le cose possono cambiare. I rapporti potranno risanarsi e ritornare ad essere quelli di un tempo.