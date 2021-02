La notizia della seconda gravidanza della consorte del Principe Harry ha fatto il giro del mondo, ecco le indiscrezioni sul bimbo in arrivo!

La Duchessa di Sussex ed io Principe Harry hanno annunciato la seconda gravidanza: chi arriverà dopo l’amatissimo Archie?

Ecco tutto quello che sappiamo sulla seconda gravidanza di Meghan Markle!

Meghan Markle incinta per la seconda volta

La notizia era stata battuta dai maggiori tabloid da diversi mesi ma la conferma ufficiale è arrivata dalla stessa coppia dei Duchi di Sussex in un’occasione speciale.

Il Principe Harry e la consorte Meghan Markle, hanno infatti voluto rendere pubblica la notizia della nuova gravidanza in un giorno preciso. Il 14 febbraio infatti, a San Valentino, una dolcissima foto in bianco e nero ha annunciato l’arrivo del secondogenito.

“Possiamo confermare che Archie sarà un fratello maggiore”

Dietro a tale gesto si celava un motivo molto nobile: omaggiare la madre scomparsa di Harry, la Principessa Diana, che all’epoca annunciò di essere in attesa proprio di Harry a San Valentino.

Rumors: data di nascita, sesso del bebè e titolo reale

I fan della coppia sono stati invasi da un grande entusiasmo per il nuovo arrivo, anche perché è una bella notizia nella vicenda che ha portato Harry e Meghan a “divorziare” dalla Famiglia Reale solo un anno fa.

I due ora vivono in America assieme al loro primogenito Archie Harrison Mountbatten-Windsor ma presto avranno un altro piccolo frugoletto tra le braccia!

La 39enne Meghan ha infatti dato alla luce il primogenito il 6 maggio 2019, ma quando nascerà il piccolo/a?

Come riporta anche l’Express facendo un parallelismo con l’annuncio dato durante la prima gravidanza, il nuovo bebè potrebbe nascere tra circa sette mesi dunque a settembre 2021.

La coincidenza che fa battere il cuore è che il compleanno di Harry cade proprio il 15 settembre, potrebbe essere la data fatidica?

In realtà però il pancione di Meghan appare già molto evidente ed il fatto del precedente aborto spontaneo potrebbero aver indotto i Duchi a dare l’annuncio a gravidanza inoltrata. La nascita così si sposterebbe addirittura a maggio, quindi tra pochissimo!

Per quanto riguarda il sesso ancora nulla è trapelato ma si suppone invece che il bebè vedrà la luce in Usa e non nel Regno Unito.

Anche per il probabile titolo, date anche le ultime notizie che hanno visto la Regina annunciare la revoca dei titoli ad Harry e Meghan, non sembra probabile che il piccolo avrà il titolo di Principe o Principessa come invece accade per i cugini George, Charlotte e Louis.

Non resta che armarsi di pazienza ed attendere l’arrivo del piccolo di casa Sussex che di sicuro sarà accolto ed amato come il piccolo Archie!