Meghan Markle incinta, la gaffe di un’amica lancia il gossip: la moglie di Harry mamma per la 2 volta?

Le voci di una nuova gravidanza di Meghan Markle sono sempre più insistenti ed ora la gaffe di una sua cara amica potrebbe confermare il lieto evento.

Non si placano le voci sulla nuova vita dei Duchi di Sussex trasferitisi ormai in Canada. La conferma di una nuova gravidanza per Meghan Markle potrebbe essere possibile grazie alle rivelazioni di una cara amica della Duchessa. Ecco cosa è accaduto.

Il precipitoso trasferimento in Canada dei Duchi di Sussex

Il mondo è ancora scosso dalla notizia della “fuga” del Principe Harry e della moglie Meghan Markle dal Regno Unito e da Buckingham Palace.

Nonostante dal matrimonio si siano succeduti numerosi episodi in cui si è evidenziata la poca sopportazione delle regole di corte da parte di Megha Markle, forse nessuno pensava che i due sposi prendessero una decisione così drastica.

La Regina infatti, nonostante non fosse di certo contenta delle tante violazioni al protocollo reale, ha sempre appoggiato Harry e Meghan come in occasione delle scorse festività natalizie, quando hanno preferito passarle in Canada e non a Sandrigham come il resto della Famiglia Reale.

Meghan Markle è nuovamente incinta?

Mentre tra i bookmakers stanno imperversando le previsioni sul probabile nuovo lavoro dei Duchi di Sussex e sul probabile divorzio entro il 2025, una notizia risalta su tutte in queste ultime ore.

Un’amica stretta di Meghan Markle infatti, Misha Nonoo, la stilista al cui matrimonio celebrato a Roma i due Sussex hanno partecipato lo scorso anno, avrebbe fatto una gaffe impensabile.

La stilista infatti, sposata con Mikey Heiss da cui aspetta il primo figlio, come riporta Il Messaggero, avrebbe dichiarato che la gravidanza ora la avvicina ancora di più alla sua amica Meghan poiché possono scambiarsi vari consigli in merito.

La stampa si è subito mobilitata per indagare: la Duchessa allora sarebbe davvero incinta di nuovo dopo la nascita del piccolo Archie oppure si tratta solo di un’affermazione mal riuscita di amicizia tra mamme?

Ecco una foto di Meghan e della sua amica Misha