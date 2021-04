Meghan Markle incinta a spasso con Archie: come si consola dopo il...

Dopo il funerale del principe Filippo, Meghan Markle è stata immortalata sorridente con suo figlio Archie, in una serena passeggiata.

Una foto che ha scatenato moltissime polemiche, i fan della duchessa di Sussex l’hanno attaccata, accusandola di non avere rispetto per la famiglia reale: scopriamo cosa è successo!

Meghan Markle e la regina Elisabetta si sono telefonate

Prima dei funerali del principe Filippo, la duchessa di Sussex ha telefonato la sovrana per farle le condoglianze.

Una chiamata che nessuno si sarebbe mai aspettato, dato che ci sono ancora oggi varie tensioni, soprattutto tra Harry, il fratello William e Carlo.

Varie fonti hanno affermato che la regina Elisabetta, ha messo in secondo piano l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, un discorso che è stato al momento accantonato.

La sovrana sta passando un periodo molto difficile e doloroso e non ha nessuna intenzione di pensare ai vari problemi di famiglia.

Mentre Harry si trovava in Inghilterra, per celebrare il funerale di suo nonno, ha sentito anche sua moglie che a quanto pare era molto interessata riguardo i tentativi di chiarimento con i parenti.

Secondo delle fonti vicino al Palazzo Reale, non si è ancora risolto nulla, anzi la situazione è peggiorata, dopo la scomparsa di Filippo.

Il Daily Mail ha addirittura riportato la notizia che il principe William non riuscirà mai a perdonare suo fratello, dopo le gravi accuse rivolte alla Royal Family.

Mentre l’Inghilterra piange ancora la scomparsa del Principe, Meghan pare che si sia già consolata, scopriamo cosa è successo!

Meghan si è già consolata

Dei paparazzi, hanno avvistato la bellissima Meghan Markle, mentre teneva in braccio suo figlio Archie.

Mentre la famiglia reale sta passando un periodo difficile, Meghan Markle va a spasso con un sorriso rilassato e sereno.

In uno scatto rubato si può notare come la Duchessa di Sussex sia davvero contenta con il suo primogenito in braccio e con il suo pancione dolcissimo.

Per la serena passeggiata ha scelto di indossare dei jeans super attillati, ciabattine a punta color cappuccino, un cappotto marrone chiaro e una mascherina nera.

Invece Archie ha indossato un berretto nero, una felpa grigia, jeans arrotolati, scarpe da ginnastica bianche con velcro e uno zaino verde.

La foto è diventata subito virale e ha scatenato tantissime polemiche.

Dei paparazzi hanno descritto la Markle disinvolta e senza nessun interesse sulla loro presenza.

La Duchessa è in dolce attesa della sua secondogenita che a quanto pare si chiamerà Diana, in onore della madre di Harry.

Meghan è in un periodo davvero felice, la gravidanza sta andando a gonfie vele, a differenza di quando era incinta di Archie, che da quanto ha raccontato non l’ha vissuta bene per “colpa” della Royal Family.