Dal passato della Duchessa spunta una foto che fa emergere un periodo imbarazzante per Meghan Markle che deve giustificarsi pubblicamente

L’etichetta reale si sa è molto rigida e non perdona a Meghan Markle uno scivolone del suo passato emerso per colpa di un’imbarazzante foto che è stata divulgata. Vediamo come si è giustificata la Duchessa di Sussex.

Il periodo nero per Meghan Markle

La Duchessa di Sussex ha dovuto fin dall’inizio accettare alcune dure regole per chi decide di entrare a far parte della Famiglia Reale.

Come lei stessa ha ammesso più volte i suoi amici l’avevano messa in guardia su quanto sarebbe stato difficile vivere accanto ad un Principe, ma lei per il grande amore che provava per Harry decise di non pensarci.

Più tardi ha però dovuto fare i conti con la dura etichetta di corte che impone regole molto severe per tutto da dove e come passare le vacanze all’abbigliamento da indossare a cosa dire ai giornali.

Ed i tabloid stessi con i loro attacchi continui alla privacy hanno contribuito ultimamente a far sprofondare l’americana Meghan Markle in un profondo stato di malessere.

Gli ultimi attacchi che stanno girando in questi giorni sui giornali sia inglesi che italiani potrebbero provocare reazioni impensate.

La foto imbarazzante e le scuse della Duchessa

Siamo abituati a vedere la Duchessa di Sussex con outfits curati ed eleganti che esaltano la sua bellezza rispettando sempre l’etichetta ed il decoro che si confanno ad un’appartenente alla famiglia Reale.

I suoi outfts sono tra i più apprezzati e copiati tanti che stanno emergendo anche “sosia” come la blogger Katie Sturino che fa dell’imitazione dell’abbigliamento di Meghan Markle uno spunto per il suo lavoro.

Proprio negli ultimi giorni però sta circolando uno scatto emerso dal passato che ritrae Meghan con una mise decisamente imbarazzante.

Molte le critiche per lei dai tabloid inglesi infatti e per l’abbigliamento che era troppo sensuale e poco coprente, e che l’ha costretta a giustifcarsi pubblicamente mentre si trova in America.

Lo scatto, partito dal The Sun ma poi diventato virale sui social ritrae Meghan in un miniabito rosso attillato in stile natalizio mentre ricopriva il ruolo di valletta nel programma “Deal or no Deal”

Lo scatto infatti come riporta anche urbanpost risale al 2006, ancora prima della sua nota partecipazione a The Suits.

In quel frangente stava appunto lavorando per il programma di Noel Edmonds sulla NBC come ragazza immagine stando ore in piedi su tacchi vertiginosi in attesa che scegliessero il suo numero.

“E’ una di quelle cose che ho fatto per guadagnarmi da vivere, mentre cercavo la mia strada”

Ha spiegato la moglie del Principe Harry. Basterà questo a placare le ire della Regina Elisabetta che già ultimamente non vede di buon occhio il comportamento di Meghan Markle?