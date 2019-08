Meghan Markle l’inaspettata gesto nei confronti di Lady Diana: ‘Doveva farlo’

Meghan Markle, il commovente e inaspettato gesto per Lady Diana: ‘Doveva Farlo’

Sono trascorsi 22 anni dalla tragica morte di Lady Diana, ex moglie del Principe del Galles e madre del Principe Harry e del Principe William.

La Principessa come è noto, morì a Parigi nel 1997, a seguito di un incidente stradale, che le fu fatale e intorno al quale aleggia ancora un fitto mistero.

Una persona unica, fuori dagli schemi della corte reale, ma che ha saputo farsi amare ed apprezzare dai sudditi inglesi che con affetto ancora oggi la ricordano.

Diana Spencer o semplicemente Lady D, non è stata mai dimenticata e il suo ricordo resterà vivo in chi ha saputo cogliere la sua bellezza quando era in vita.

Meghan Markle, consorte del Duca del Sussex, il Principe Harry, ha compiuto in occasione dell’anniversario della morte di Lady D, un gesto che ha commosso tutti.

Meghan Markle, il commovente gesto: ‘Doveva farlo’

Una donna indimenticabile Lady Diana, che la Duchessa del Sussex ha voluto omaggiare intraprendendo un viaggio carico di significato soprattutto sul piano emotivo.

Sino al 2017, rivelano i media Britannici, i due fratelli William e Harry erano soliti recarsi li due volte l’anno, nel giorno del suo compleanno e della sua morte.

Da quel luogo è possibile raggiungere, solo per i membri della famiglia reale, la tomba dove riposa ‘La principessa triste’, che come già detto è morta in un tragico incidente nel 1997 insieme al suo compagno, Dodi Al-Fayed.

Principe Harry, l’omaggio a Lady D nel giorno del suo fidanzamento con Meghan

I Duchi del Sussex, hanno sempre manifestato l’importanza di omaggiare la memoria di Lady Diana, sin dal giorno in cui Harry ha chiesto a Meghan di essere sua moglie.

Infatti il nipote della Regina Elisabetta, in quella occasione ha regalato un anello molto speciale, sul quale erano incastonati due diamanti provenienti dalla collezione di gioielli della Principessa.