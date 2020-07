Meghan Markle ‘Hanno rovinato il mio rapporto’: la denuncia della Duchessa fa tremare i giornali

Meghan Markle su tutte le furie, fa causa ai tabloid britannici: i media inglesi avrebbero rovinato il rapporto con lui

Meghan Markle continua a ottenere l’attenzione dei media, per i suoi colpi di testa che lasciano spiazzati tutti.

Dopo aver denunciato i paparazzi per aver scattato delle foto senza l’autorizzazione sua, di Harry e del piccolo Archie, l’ex duchessa di Sussex torna a scagliarsi contro i media…

Meghan contro i tabloid

Meghan Markle non ci sta a rimanere in silenzio e, da quando vive a Los Angeles in compagnia del Principe Harry e del piccolo Archie, si è tolta molti sassolini dalla scarpa.

Questa volta, l’ex duchessa di Sussex si scaglia contro i tabloid britannici. La loro colpa? Quella di aver rovinato il rapporto con il padre.

Meghan, infatti, afferma che la stampa britannica avrebbe pagato il padre per fare commenti negativi su di lei, rovinando in questo modo il rapporto tra i due.

Il legame padre – figlia, a detta della donna, sarebbe stato sempre bello e complice, ma irrimediabilmente compromesso dai tabloid inglesi.

Il legame con il padre

Il rapporto tra i due sarebbe diventato così teso, da trattenere l’uomo dall’andare a trovare la figlia nel Regno Unito, alle nozze e al battesimo del nipotino.

Gli avvocati della duchessa sostengono che tra i due

“esistesse un rapporto molto stretto durante l’infanzia. Sono rimasti vicini sino a quando tre anni fa non sono stati presi di mira dagli intrusivi tabloid britannici.”

Tutti i dettagli relativi alla causa in questione sono emersi durante quella contro il Mail of Sunday, giornale che pubblicò una lettera privata che Meghan inviò a suo padre.

Un legame stretto, quello tra la Markle e il padre, che però non si sarebbe rivelato indissolubile. Adesso, la moglie del Principe Harry cerca la giustizia e un riscatto personale.