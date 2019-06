Meghan Markle diffuse sul web le foto private con Harry: hackerato l’account reale

Meghan Markle ha subito un duro colpo: la notizia sta facendo il giro del mondo. Le foto private che con Harry sono state rubate

Meghan Markle torna a far parlare di sè. Le immagini immortalate dall’aristocratico Alexi Lubomirski sono apparse su Instagram e Twitter subito dopo il matrimonio al Castello di Windsor, avvenuto lo scorso maggio.

L’incidente ha causato molto scalpore a Kensington Palace e è stato immediatamente dato il via alle indagini per capire come sia stata possibile questa ‘fuga’.

Una fonte reale ha raccontato al “The Sun” che la sicurezza era stata compromessa. Il 43enne fotografo di moda e delle icone che vive a New York ha fotografato celebri personaggi dello spettacolo come Natalie Portman, Jennifer Lopez e Scarlett Johansson.

Fotografo per un giorno speciale: Lubomirski

Attualmente sia Buckingham Palace che l’agente del fotografo non hanno voluti rilasciare dichiarazioni a riguardo della vicenda. Al tempo Lubomirski che in precedenza aveva collaborato con il fotografo Mario Testino, uno dei prediletti del Principe William e della principessa Diana, aveva dichiarato la sua disponibilità a poter fotografare l’evento e quando è stato scelto come fotografo ufficiale ha affermato:

“Non potrei essere più entusiasta e onorato di fotografare questa storica occasione. Avendo fotografato le foto del fidanzamento di Harry e Meghan, sono felice di poter testimoniare il prossimo capitolo di questa meravigliosa storia d’amore”.

Parlando , subito dopo l’evento, ha dichiarato:

“Questo è stato un bel capitolo della mia carriera e della mia vita, che non dimenticherò mai”.

Hackeraggio reale

Di tutte le immagini scattate, solo tre, prima dell’hackeraggio erano state selezionate per essere divulgate.

Lubomirski, è un nobile e ha il titolo di Principe Alexi Lubomirski.

Discende da un’influente famiglia polacca che ricevette il titolo ereditario di principe del Sacro Romano impero dall’imperatore Ferdinando III nel XVII secolo.

La sua terra natìa è l’Inghilterra ma vive a New York e ha ricevuto in regalo dal patrigno la sua prima macchina fotografica all’età di 11 anni.

La notizia del furto delle foto è uscita proprio il giorno che la Duchessa del Sussex ha fatto il suo ritorno alle scene dopo la nascita del figlio Archie.