Meghan Markle, rubate foto bollenti compromettenti: la furia del Principe Harry

Gli hacker russi hanno rubato le foto bollenti di Meghan Markle e hanno scatenato le ire del Principe Harry, violando la loro privacy

Nei giorni scorsi, durante un podcast dedicato ai reali, è avvenuta una rivelazione sconcertante che ha spiazzato tutti.

La confessione in questione riguarderebbe le foto bollenti e compromettenti di Meghan Markle, hackerate a distanza di tempo. Scopriamo nel dettaglio cos’è accaduto!

Rubate le foto bollenti di Meghan Markle

Durante il podcast dal titolo “Royally Obsessed”, Rachel Bowie e Roberta Fiorito hanno discusso delle affermazioni pubblicate in una nuova biografia rivelatrice sul principe Harry e su Meghan Markle, dal titolo Finding Freedom.

Le commentatrici in questione hanno fatto riferimento al fatto che gli hacker russi avrebbero rubato le foto personali del duca e della duchessa del Sussex.

Si tratterebbe di foto compromettenti, che ritrarrebbero in particolare Meghan Markle e che la mostrerebbero agli occhi di tutti come non è stata mai vista.

Le foto compromettenti e la reazione del Principe

Durante il podcast, la signora Bowie ha inoltre affermato che alcune delle foto rubate sarebbero degli scatti inediti relativi a un matrimonio a cui la coppia ha partecipato nel 2017.

La signora Bowie ha dichiarato:

“Sappiamo che gli hacker russi hanno rubato le foto personali di Harry e Meghan.”

La sig.ra Fiorito è intervenuta a sua volta, spiegando come gli hacker abbiano rubato le foto direttamente dai computer dei fotografi personali della coppia.

“C’erano foto bollenti scattate in Giamaica che non sono mai state rivelate e che sono state scattate al matrimonio di un amico di Harry nel 2017.”

Dopo la pubblicazione degli scatti da parte degli hacker russi, pare proprio che la reazione di Harry sia stata incredibile. Il Principe sembra sia letteralmente impazzito al pensiero sia stata violata la sua privacy assieme a quella della moglie.