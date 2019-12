Meghan Markle ‘Ingrassata di 30 kg in più’: la duchessa appare irriconoscibile in delle foto della sua sosia curvy

Meghan Markle ‘Ingrassata di 30 kg in più’: la duchessa appare irriconoscibile...

La Duchessa di Sussex come non l’avevamo mai vista, le foto con gli outfits di Meghan Markle che stanno facendo il giro del web suscitando molte perplessità

Meghan Markle è una delle star indiscusse della moda internazionale per i suoi bellissimi ed eleganti outfits che sfoggia nelle varie occasioni. Recentemente alcuni scatti curvy hanno acceso la polemica e le riflessioni sulla forma fisica e sulla bellezza. Ecco cosa è accaduto.

Meghan Markle tra polemiche e progetti futuri

L’americana Meghan Markle ha sposato il Principe Harry d’Inghilterra entrando a far parte della Famiglia Reale con i suoi pro e i suoi contro.

Per la Duchessa di Sussex sembra che ultimamente i lati negativi siano divenuti più gravi e pressanti portandola ad una sofferta decisione: allontanarsi per qualche tempo dalla vita di corte per cercare di rilassarsi con i suoi veri affetti.

La Markle avrebbe infatti già annunciato l’intenzione di snobbare la Famiglia Reale per le feste natalizie, recandosi invece in America per passare il Natale con la madre, il marito Harry ed il figlio Harry.

La faida familiare coinvolgerebbe principalmente Meghan e Kate Middleton la moglie del Principe William, ma anche con altri membri della Royal Family come ad esempio il Principe Andrea, la Duchessa non sarebbe in ottimi rapporti.

Gli scatti curvy che stanno facendo il giro del web

Alcuni scatti che rivelerebbero un’associazione tra gli outfits sfoggiati da Meghan Markle e curve morbide hanno suscitato dubbi e perplessità sulla forma fisica delle star.

La protagonista degli scatti è Katie Sturino che grazie al suo blog The12ishstyle.com ha portato l’attenzione sulla bellezza delle donne “curvy”.

Sul suo blog posta infatti scatti in cui viene immortalata con outfits e make up del tutto uguale a quello di alcune star dello showbitz, tutto in chiave over taglia 44.

La più imitata di tutte è la Duchessa di Sussex tanto che ormai Katie che in passato si occupava di Pubbliche Relazioni è considerata la sosia curvy di Meghan Markle.

Le foto risultano davvero molto apprezzate dai suoi tantissimi followers e stanno invadendo il web, portando con sé la riflessione positiva sul fatto che ogni donna può sentirsi bella ed elegante a prescindere dalla taglia del vestito.

E di certo Meghan Markle portavoce di tante battaglie a favore dei diritti delle donne non potrà che concordare con Katie.

Ecco gli scatti di Katie Sturino