Meghan Markle fa infuriare la Regina Elisabetta: ‘Non aveva il permesso’

Meghan Markle durante la visita alla residenza estiva della Regina, a Balmoral, è stata duramente bacchettata per ciò che ha fatto: ‘Non è permesso’

Meghan Markle non ha molti complici nella famiglia reale e rischia di inimicarsi anche l’esponente più importante, quello che decide la sorte di tutti La Regina Elisabetta. Cos’ha fatto? Ecco la sua ultima provocazione.

Meghan Markle ragazza dalla porta accanto

Meghan Markle, diventata moglie del Principe Harry il 19 maggio 2018, è famosa per la sua eleganza mostrata durante gli eventi importanti della famiglia reale. Fedelissima alle etichette imposte la Markle ha però deciso di non rinunciare totalmente al suo outfit semplice e di basso profilo che la fanno sembrare la tipica ragazza della porta accanto.

Infatti in varie occasioni, l’ex attrice americana, si è mostrata con addosso una semplice maglietta e un paio di jeans. Outfit che ha sempre portato con classe e disinvoltura.

I divieti della Regina a Balmoral

A breve, secondo alcune fonti giornalistiche, i Duchi di Sussex si recheranno a Balmoral, nel castello scozzese dove la Regina Elisabetta sta trascorrendo le vacanze estive. Tuttavia, se Meghan Markle vorrà essere ben accetta dovrà lasciare a casa i suoi amati jeans e le zeppe.

Infatti, stando a quello che una fonte ha raccontato a The Sun, la Regina odierebbe i tanto amati jeans che la Markle indossa spesso. In particolar modo a irritare sua Maestà parrebbero essere il modello strappato tanto da vietarlo categoricamente tra le mura di Balmoral. Un’altra cosa che la moglie del principe Harry dovrà lasciare a casa saranno le zeppe, tipo di calzatura che la Regina non tollera.

E se alcuni fan dell’ex attrice americana, famosa per il suo ruolo in Suits, approvano totalmente il suo look casual e informale altri sono più severi e appoggiano le regole imposte dalla corona.

Essendo il primo invito ufficiale per la Duchessa nella dimora scozzese della Regina Elisabetta siamo sicuri che rispetterà le regole imposte così da garantirsi la possibilità di recarsi nuovamente tra le mura della residenza estiva di sua Maestà. E se alcuni fan approvano lo stile casual, altri ritengono che debba vestirsi in modo più consono.