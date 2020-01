Meghan Markle, come ‘copiare’ il suo stile unico ed essere bella come...

Meghan Markle sta facendo tanto parlare di se da quando ha messo piede alla casa reale. Una vera icona di stile in grado di far impallidire le più grandi fashion victim. Ecco come copiare il suo look.

L’ormai ex duchessa del Sussex Meghan Markle si è fatta notare per il suo look già prima che diventasse la moglie di Harry.

Meghan Markle: una donna sopra le righe

Ora che Harry e Meghan Markle hanno deciso di lasciare la casa reale, sono ancora di più sulla bocca di tutti. In realtà, però, l’ex attrice di Hollywood è da sempre stata sulle pagine dei tabloid, complice il suo stile. Il confronto con l’altra duchessa è stato immediato. Se Kate Middleton ha uno stile classico, anch’esso unico, Meghan si è distinta per originalità e anche un po’ di menefreghismo per l’etichetta della Royal Family. L’ex attrice, ad esempio, ha osato presentarsi dalla Regina con le maniche corte. Un altro particolare è che non Meghan si è mostrata come una donna più vera rispetto alla cognata. Un esempio? Non è tornata subito in forma dopo il parto del piccolo Archie.

Lo stile dell’ex duchessa

Meghan ha uno stile certamente elegante e raffinato ma colpisce soprattutto per il suo tocco casual davvero vincente. Per poter imitare il suo look è necessario individuare i capi chiave che compongono il suo guardaroba.

Negli outfit della Markle non manca mai quel tocco vintage fatto di stoffe ricercate ed abiti bon ton dal gusto retrò. Non mancano gli indumenti casual come un’intramontabile camicia bianca e persino i jeans skinny strappati sulle ginocchia. Che dire degli accessori? Gli occhiali da sole per lei sono un must, come pure le decollété dal colore nude che allungano la gamba. Per quanto riguarda la palette di colori prediletta dall’attrice, spiccano il blu ed il nero ma non mancano le sfumature più audaci. Un esempio su tutti: il viola.