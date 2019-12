Meghan Markle nella bufera: cosa emerge sul suo cappotto indigna i sudditi

Meghan Markle è finita sulla bocca del gossip: il cappotto di Stella McCartney cucito a mano dagli operai, gli attacchi dei sudditi

La bellissima Meghan Markle è finita nella bufera. La giovane Duchessa di Sussex è stata criticato in malo modo sui social, ecco cosa è successo

Meghan Markle nella bufera

La bellissima Duchessa di Sussex è una delle donne più amate della Famiglia Reale, sempre perfetta in ottime condizioni, Meghan sembra che questa volta ha fatto arrabbiare e non poco i suoi sudditi. Meghan infatti sembra che questa volta non l’ha passata liscia, la giovane infatti è stata tremendamente accusata e massacrata sui social per aver indossato un cappotto cucito da poveri operai ungheresi.Le stesse critiche sono state rivolte anche alla stessa stilista Stella McCartney creatrice del capo.

Il cappotto della giovane Meghan sembra essere molto elegante, indossato insieme a un ampio cappello nero nel giorno della Rimembranza dei caduti in guerra. L’attacco a quanto pare sembra sia stata realizzato da lavoratori che guadagnano poco più di 2,60 sterline a l’ora.

Meghan Markle accuse sui social

A quanto pare infatti secondo quanto riferito da Tabloid la fabbrica è specializzata nella produzione di cappotti e giacche da donna per il brand Stella McCartney. Pare però che questi cappotti siano venduti al dettaglio nelle boutique a prezzi davvero alti, mentre gli operai vengono sottopagati.

Questo ha provocato una violenta reazione nei confronti della Duchessa di Sussex. La bella Meghan infatti è stata duramente attaccata da migliaia di commenti di persone rivolte anche alla stilista accusando addirittura il padre di aver cresciuto la figlia Stella McCartney:

“Sir Paul McCartney che ha cresciuto una figlia così fatua e insensibile, che crede di fare la differenza se si professa vegetariana” e in buona sostanza, come concludono in tanti, “lei e la Markle sono perfette insieme, due arriviste ambiziose che fingono di tenere a cuore i problemi della gente solo per farsi belle agli occhi della stampa”

Altri invece hanno difeso la bellissima Meghan sottolineando che la Duchessa di certo non poteva essere a conoscenza di tutto questo.