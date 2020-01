Meghan Markle biondissima: la moglie di Harry irriconoscibile, gli scatti modificati dai fan diventano virali

Meghan Markle, la bellissima Duchessa di Sussex, torna sulla bocca del gossip: a mettere la donna sotto i riflettori e il strepitoso cambio look digitale

La bellissima Duchessa di Sussex in un modo o nell’altro cerca sempre di far parlare di se, questa volta però è stata una foto della donna che ha fatto il giro del web. Da poco tornata in Inghilterra con la sua bellissima famiglia, i seguaci della Duchessa si divertono a modificare foto e look di Meghan.

A quanto pare una foto sta facendo furore sul web, in cui Meghan viene ripresa con un colore di capelli totalmente diverso. La foto in questione vede la bellissima Duchessa con capelli totalmente schiariti, da un castano scuro a un biondo miele. La foto ha subito riscontrato un enorme successo.

Meghan Markle bionda, la foto spopola sul web

A quanto pare infatti, la bellissima Duchessa, dopo il suo ritorno in Inghilterra, è stata presa di mira da milioni di utenti, in particolare alcune foto della Duchessa sono state modificate, per dare un colore al suo viso.

Alcuni utenti infatti si sarebbero divertiti a modificare con alcuni programmi di grafica, il viso e il colore dei capelli della Duchessa e non solo. Negli scatti modificati vediamo il colore dei capelli totalmente cambiato da un castano scuro ad un biondo miele, niente male però. In altre si vedono labbra carnose e occhi più grande, insomma non sembra assolutamente lei, se l’obiettivo era quello di migliorarlo,hanno sbagliato completamente.