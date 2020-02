Secondo alcune voci l’allontanamento di Meghan Markle e del Principe Harry sarebbe stato voluto per motivi razzisti. Ecco le dichiarazioni.

Tutto il mondo sta ancora cercando di capire cosa succederà alla Corona dopo la Megxit ed ora arrivano delle pesanti accuse di razzismo alla Regina. Meghan Markle è stata davvero cacciata via da Regno Unito? Ecco cosa sarebbe emerso

La Megxit e i precedenti nella Royal Family

La Megxit, così nominata ormai sui giornali mondiali la decisione del Principe Harry e della moglie Meghan Markle di rinunciare ai titoli reali per andare a vivere in Canada, ha sconvolto gli equilibri della Corona britannica.

Arrivando inaspettata subito dopo le vacanze di Natale, tale decisione ha colto tutti di sorpresa soprattutto la Regina Elisabetta II ed il Principe Filippo che all’età di 93 e 96 anni forse non si aspettavano un simile sconvolgimento.

La Regina ha però accettato il volere dei due giovani assicurando che li avrebbe sempre sostenuti e considerati comunque parte della famiglia anche se non potranno più usare i titoli nobiliari.

Ai più appassionati di storia della Famiglia Reale, torna subito alla mente un precedente storico importantissimo che accomuna Meghan Markle con un’altra donna molto contestata che amò un membro dei Windsor.

Si tratta di Wallis Simpson, la donna divorziata che fece innamorare l’erede al trono Edoardo VII.

Il Re in quel caso fu costretto ad abdicare in favore del fratello minore Giorgio V, il padre di Elisabetta, proprio per poter spostare la sua amata.

Le regole ferree della monarchia sono molto cambiare da allora ma ugualmente Meghan ed Harry hanno ritenuto troppo difficile la vita di Corte.

Meghan Markle cacciata per razzismo? Una fonte ne è sicura

L’attore scozzese Brian Cox che è anche molto noto in America, ha espresso la sua opinione in merito all’allontanamento di Meghan ed Harry dal Regno Unito.

Secondo l’attore la Megxit non sarebbe affatto volontaria ma sotto si nasconderebbero delle forti pressioni fatte dalla Regina e dal resto della Royal Family per allontanare Meghan.

L’americana avrebbe infatti anche lontane origini scozzesi da parte del ramo paterno, come riporta Il Giornale, appartenendo secondo la fonte alla famiglia che anticamente contrastò la famiglia reale britannica.

Quello che è certo è che tra Meghan e la sua famiglia, da parte di padre non scorre buon sangue.

La sorellastra Samantha infatti ha anche recentemente speso parole non carine nei suoi confronti tacciandola di ingratitudine.

Il padre della Duchessa di Sussex ha dichiarato che la figlia non è nuova nell’usare gli uomini.

Non contento avrebbe minacciato di non smettere di rilasciare interviste finché Meghan non recupererà i rapporti con lui.

I sudditi ora sono sempre più impazienti di vedere come evolverà la vita dei Sussex.