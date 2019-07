Meghan Markle ‘cattiva mamma’, il brutto gesto nei confronti di Archie indigna i sudditi

Meghan Markle nella bufera. La Duchessa del Sussex criticata nelle sue qualità di madre. Ecco che cosa è accaduto

Meghan Markle di nuovo al centro delle polemiche. Questa volta non per aver trasgredito ad un qualche protocollo di Corte. Stavolta la Star di ‘Suits’ è stata colpita nelle sue qualità di madre.

Il gesto nei confronti del piccolo Archie non è piaciuto per nulla ai sudditi d’Inghilterra. Ecco di cosa sarebbe ‘colpevole’ Meghan Markle.

Meghan Markle ‘ha messo a rischio’ la sicurezza di Archie

Di recente la Duchessa del Sussex ha presenziato ad una partita di beneficenza presso il Billingbear Polo Club in Wokingham in cui suo marito Harry e suo fratello William si sono sfidati.

Meghan Markle si è presentata all’evento in compagnia del suo dolcissimo primogenito, il quale per la prima volta anche lui ha ‘presenziato’ ad un evento pubblico.

A farle compagnia anche la Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, insieme ai suoi tre pargoletti: George, Charlotte e Louis.

Un giorno speciale per Meghan e Archie che per la prima volta insieme vengono presentati ad un evento pubblico, e insieme vengono fotografati in in pose spontanee.

Gli scatti in questione hanno subito fatto il giro dei social, in quanto nessuno ha potuto fare a meno di notare un piccolo particolare.

La Markle a causa di queste famigerate foto, ha subito molte critiche, nelle sue qualità di madre. Perchè?

Le foto incriminate di Meghan e Archie

Gli scatti la mostrano mentre Meghan Markle tiene in braccio il piccolo Archie, e fin qui nulla di strano. Il nocciolo è il ‘modo’ in cui la Duchessa lo tiene.

Molti infatti l’hanno accusata di ‘non saperlo neanche tenere in braccio‘, e che il modo in cui gli ha tenuto la testa e il corpo, avrebbe rappresentato un rischio per la sua sicurezza in quanto sarebbe potuto cadere da un momento all’altro.

D’alto canto Kate, non è apparsa molto disponibile a dare una mano alla neo-mamma.

Meghan Markle nonostante non fosse molto apprezzata dal pubblico, è stata però supportata da alcune mamme, che l’hanno difesa, in quanto mamma ‘alle prime armi’ osservando che molto probabilmente cercava semplicemente di proteggere il bambino dagli obbiettivi dei paparazzi.

Ecco gli scatti incriminati: