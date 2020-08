Meghan Markle incastrata: “Ha usato un blog segreto per anni”: dure accuse contro la moglie di Harry

La moglie del Principe Harry torna a far parlare di sé per un blog segreto che avrebbe gestito per anni a dispetto dei protocolli reali

Meghan Markle torna al centro dell’attenzione mediatica per uno scoop che sta rimbalzando sulle principali testate inglesi e mondiali.

La donna, infatti, sarebbe accusata di aver usato un blog segreto per anni, scopriamo tutti i dettagli sul caso!

Meghan Markle e il blog segreto gestito per anni

Meghan Markle, oltre che per essere la moglie del Principe Harry, è nota anche per i suoi ruoli di attrice.

In realtà, in passato, la donna scriveva anche su The Tig, un blog di lifestyle in cui coniugava le sue più grandi passioni: cibo, moda e viaggi.

Tra poco, verrà pubblicato il libro Finding Freedom, una biografia non ufficiale dei duchi di Sussex, da cui è emerso che Meghan era in possesso anche di un altro blog!

Il blog anonimo che viola i protocolli reali

Si tratterebbe di un blog totalmente anonimo, in cui, dal 2010 al 2012, la donna avrebbe raccontato le sue avventure per cercare di diventare un’attrice di successo.

Il blog in questione, appunto, non era a nome di Meghan e al suo interno non era presente nessun riferimento a lei. Ponendo l’ipotesi che si fosse trattato davvero del suo blog, sarebbe quindi riuscito a sfuggire alle rigide regole della royal family.

Il nome del blog segreto è “The Working Actress” ed è ancora online! Gli autori della biografia, Omid Scobie e Carolyn Durand, sono davvero convinti che dietro le pagine del sito vi sia la Duchessa di Sussex.