Meghan Markle ‘Farlo con la lingua non è consentito’: il rapporto con Harry e le sue intime limitazioni

Meghan Markle ‘Farlo con la lingua non è consentito’. La Duchessa del Sussex sconvolge ancora una volta il protocollo reale. Le intime limitazioni nel rapporto con Harry

Meghan Markle, moglie del Principe Harry dal 2018, non è tra i membri più amati dalla famiglia reale, per il suo caratterino fumantino e ribelle.

E’ malvista soprattutto dalla Regina Elisabetta, la quale pagherebbe qualsiasi cifra affinchè il nipote divorzi dalla Star di Suits, almeno questo è quanto vociferavano in maniera battente i tabloid britannici qualche mese fa.

Quale sarà stata l’ennesima provocazione della Markle? A tal proposito i giornali scandalistici inglesi rivelano alcuni dettagli inerenti al suo rapporto ‘privato’ con il Principe Harry, dopo l’ultima trasgressione di Lady Sussex.

Meghan Markle, i protocolli reali tuonano contro la Duchessa

Come è noto non sono consentite alle coppie della famiglia reale di praticare effusioni in pubblico, eccetto ai matrimoni.

Infatti secondo quanto riportato dalle testate inglesi, secondo il protocollo reale ad essere approvate durante i pubblici eventi solo ‘sguardi d’intesa’ o ‘sorrisi’, mentre sono assolutamente vietati i baci, che siano anche casti sulla guancia.

A differenza di Kate Middleton, sempre ligia alle regole, Meghan Markle rappresenta sempre l’eccezione che conferma la regola.

Spesso infatti, il Principe Harry e la sua consorte, che l’ha reso padre del piccolo Archie, si lasciando andare in pubblico a qualche piccola coccola, e talvolta qualcosa in più, nonostante il protocollo non lo consenta.

A differenza dei Duchi di Cambridge che al contrario sono molto più riservati e restii nel dimostrare il loro affetto in pubblico, soprattutto conoscendo i rigidi protocolli.

In merito l’esperta Myka Meier, ha spiegato su Closer, che protocollo a parte la scelta di non mostrare affetto in pubblico, dovrebbe essere anche una questione legata al ‘buon senso’, in virtù della carica che si ricopre:

‘non arrivano a una cerimonia in cui si commemora un decesso o qualcosa di orribile mostrando il loro amore. È una questione di gusto personale che si riflette anche nel linguaggio del corpo e del protocollo dell’evento a cui si assiste’

Lady Markle: ‘Farlo con la lingua non è consentito’

Perchè non sarebbero consentite le effusioni in pubblico? I reali, quando partecipano ad eventi pubblici starebbero in realtà ‘lavorando’, e di conseguenza non sarebbe professionale lasciarsi andare senza pudore alle ‘sdolcinatezze’, sotto gli occhi dei sudditi. E’ per questa ragione che spesso appaiono un pò ‘freddi’.

Al Royal Ascot, Meghan Markle e il Principe Harry, hanno fatto discutere per qualche ‘scambio d’affetto’ di troppo.

I due infatti sono stati immortalati al noto evento, mentre si baciano in maniera piuttosto ‘passionale’ sulle labbra, beffandosi di qualsiasi regola del rigido protocollo reale.

Nulla di straordinario se non fosse per il fatto che ‘non è consentito’ e che questo la mette ulteriormente in cattiva luce dinanzi agli occhi dei sudditi e della Regina Elisabetta che pare essere esausta delle sue continue ‘ribellioni’ a corte.

Ecco lo scatto che ha fatto discutere il popolo e la Corte inglese: