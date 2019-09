‘Vagava senza vestiti in strada’ Meghan Markle, in manette dopo la resistenza al pubblico ufficiale il cugino 28enne

‘Vagava senza vestiti in strada’ Meghan Markle, in manette dopo la resistenza...

Brutta notizia per Meghan Markle, un arresto per atti osceni e resistenza a pubblico ufficiale colpisce la famiglia della Duchessa di Sussex

Il nipote di Meghan Markle sarebbe stato arrestato mezzo nudo e in stato alterato in giro per Holliwood..Vediamo i dettagli rivelati dalla polizia.

La complicata famiglia della Duchessa di Sussex

Fin dal fidanzamento con il Principe Harry l’americana Meghan Markle è stata messa alla sbarra degli imputati virtuale dall’opinione pubblica per le sue origini ed il suo lavoro.

Non solo una cittadina non inglese, ma anche un’attrice della serie Suits, già divorziata e con una famiglia allargata molto complicata alle spalle come racconta il magazine ELLE.

La madre di Meghan, Dorian Radlan è una donna afroamericana di grande carattere e dignità con interessi che l’avrebbero resa simpatica alla madre di Harry, la Principessa Diana. Si occupa infatti di yoga e di lavori sociali.

Purtroppo il primo scandalo riguarda proprio i genitori di Meghan che sono divorziati da quando Meghan aveva 6 enni.

Il padre, l’americano Tomas Markle inoltre aveva già alle spalle un matrimonio precedente da cui ebbe due figli: Thomas Jr arrestato a sua volta per minacce alla ex e Samantha con cui la Duchessa ha avuto molti attriti in passato.

Come ciliegina sulla torta dunque, un altro membro della famiglia l’ha messa proprio ultimamente in imbarazzo:

Il nipote di Meghan Thomas Dooley gestisce un’azienda agricola in cui produce cannabis ed ha partecipato ad un reality chiamato The Royal World, una specie di Grande Fratello in cui i concorrenti sono i parenti delle famiglie reali del mondo.

La settimana scorsa questo nipote 28 enne ha nuovamente messo in imbarazzo la zia reale facendosi arrestare ad Hollywood.

L’arresto del nipote di Meghan Markle

Il tabloid Daily Express ha riportato un spiacevole episodio accaduto ad Hollywood giovedì scorso, 26 settembre e riportato nei dettagli dal sito web americano TMZ.

Il nipote di Meghan Markle, figlio del fratellastro Thomas Markle Jr è stato sorpreso in giro per le strade di Hollywood coperto solo da un piccolo asciugamano e per di più sbraitando frasi sconnesse.

Il 28enne Thomas Dooley è stato arrestato dalla polizia chiamata da alcuni testimoni che lo hanno visto vagare per la strada.

La cosa si sarebbe potuta chiudere solo con una multa ma il ragazzo ha aggravato la sua posizione cercando di scappare e costringendo i poliziotti a fermarlo a terra.

Inoltre uno degli agenti sarebbe rimasto ferito ad un ginocchio durante l’operazione e dunque l’accusa è stata aggravata dalla resistenza a pubblico ufficiale.

Ora il 28 enne nipote di Meghan si trova in carcere, in attesa che venga pagata la cauzione di 25mila dollari.

Chissà come prenderanno questa notizia la Duchessa di Sussex e suo marito il principe Harry, attualmente sono in viaggio attraverso il continente Africano per portare avanti le battaglie umanitarie della Principessa Diana, che un evento del genere possa offuscare le belle azioni che sono in procinto di compiere.