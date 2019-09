Meghan Markle smascherata ‘La più grande arrampicatrice sociale’: cosa emerge sul suo passato

Meghan Markle nella bufera. La moglie del Principe Harry, smascherata dal celebre magazine Tatler come la più grande arrampicatrice sociale del Regno Unito

Meghan Markle nuovamente nella bufera, la moglie del Principe Harry Windsor smascherata dal noto magazine americano ‘Tatler’.

La Duchessa del Sussex si è aggiudicata il primo posto come la ‘più grande arrampicatrice sociale’ dell’Intero Regno Unito.

‘Me – gain’ e la sua scalata verso il ‘potere’

Non è un a novità quella per cui Meghan Markle non sia un personaggio molto amato, ne dalla famiglia reale ne dai sudditi.

Rumors risalenti a qualche mese fa, dichiarerebbero addirittura che il Principe Filippo fino ad un istante prima che i due convolassero a nozze abbia provato a fermare il nipote nel prendere la decisione che secondo lui sarebbe risulato essere il più grande errore della sua vita.

Secondo quanto rivelato dal The Sun, che a sua volta ha riportato un trafiletto del magazine Tatler, la Duchessa del Sussex è stata ‘incoronata’ infelicemente come la ‘più grande arrampicatrice sociale’ dell’intero Regno Unito.

Prima dell’Indegna incoronazione, precisamente lo scorso Marzo, la stessa rivista aveva rivelato che lo staff del palazzo avesse soprannominato Lady Markle, ‘Me-gain’ a causa delle sue assurde pretese nei loro confronti.

Un gioco di parole tra ‘me’e il verbo ‘gain’, che tradotto in italiano sta a significare ‘guadagnare’, ‘ottenere’.

Il ‘sogno’ di Meghan Markle

Alcune vecchie interviste alla sorella della Markle, Samantha Grant, rivelano che sin da piccola l’attuale moglie del Duca del Sussex sarebbe voluta diventare una Principessa.

Ebbene, con il suo ‘Royal Wedding‘ la Star di Suits ha iniziato la sua scalata sul cosiddetto ‘albero della cuccagna’, spiega la rivesta Tattler la quale spiega:

‘Non è proprio una storia di ‘dalle stalle alle stelle’ (Meghan è stata educata privatamente e suo padre ha vinto due Emmy come direttore della fotografia)’

poi prosegue, concludendo: