‘Alcol e marijuana al matrimonio’ Meghan Markle sotto accusa: la foto imbarazzante diventa virale

Alcune rivelazioni incredibili su Meghan Markle avrebbero fatto vergognare il Principe Harry. Dettagli sulle foto incriminate.

La Duchessa di Sussex ha avuto un passato non sempre edificante e i dettagli che emergono solo ora potrebbero fare tremare ancora di più Buckingham Palace. Ma cosa ha combinato stavolta Meghan Markle?

La favola dell’attrice diventata Altezza Reale

La bella Meghan Markle, americana ed attrice in una famosa serie tv “Suits” ha inizialmente incantato tutti quando la notizia del suo fidanzamento lampo con il rampollo di casa Windsor si è diffusa.

Dopo un appuntamento al buio infatti i due sono diventati subito inseparabili, partendo per un viaggio assieme e decidendo di convolare a nozze dopo pochi mesi di fidanzamento.

Per tutti la differenza di derivazione geografica, culturale e lavorativa era enorme ma l’amore che si percepiva tra i due faceva sognare tutti come una nuova favola moderna.

Pian piano però i sudditi britannici hanno cominciato a perdere simpatia per la Markle a causa dei suoi comportamenti eccentrici, che mal sopportavano l’etichetta di corte.

Oltre a ciò, le sue richieste considerate viziate e spendaccione hanno contribuito a far crollare i consensi verso di lei.

Come ad esempio nel caso della ristrutturazione del Frogmore Cottage. La residenza dei Sussex fino alla Megxit è stata completamente ristrutturata dopo il matrimonio per volere proprio di Meghan con i fondi pubblici.

Proprio tali finanziamenti che dovrebbero aggirarsi attorno ai 2,4 milioni di sterline, dovranno essere restituiti alla Regina da Meghan ed Harry.

Nemmeno la famiglia di Meghan è stata tenera con lei, la sorellastra ed il padre l’hanno più volte pubblicamente criticata. Il padre in particolare è arrivato a definirla un’arrivista, una falsa e minacciando cause se la Markle non vorrà recuperare i rapporti.

Meghan Markle ubriaca? Le foto che la incastrerebbero.

La vita di Meghan Markle è stata sviscerata sui tabloid di tutto il mondo ed alcune rivelazioni potrebbero aver contribuito ad incrinare i rapporti con la Regina.

Alcune foto e rivelazioni che riguardano la vita di Meghan prima del fidanzamento con il Principe Harry aumenterebbero l’impopolarità della bruna Meghan.

Come riporta meteoweek, durante il primo matrimonio di Meghan con Trevor Angelson nel 2010 si sarebbe svolta una cerimonia brevissima e molto particolare.

Il padre, Thomas Markle ha infatti svelato che per il primo matrimonio della figlia celebrato in Giamaica venne distribuita agli ospiti della marijuana per fumarla durante i festeggiamenti.

Inoltre la Markle sarebbe stata totalmente fuori controllo per l’eccessivo consumo di alcolici. Sarebbe stata infatti immortalata in alcuni scatti in cui veniva trasportata su una sedia da amici ed ospiti.

Chissà se il Principe Harry ha mai visto quegli scatti e cosa ne pensa.