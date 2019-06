Meghan Markle e Harry litigano con Kate e William: i due fratelli uno contro l’altro

Il principe Harry e Meghan Markle lasciano la Royal Foundation: hanno litigato con William e Kate, l’indiscrezione sulla famiglia reale

I Duchi di Sussex hanno deciso di lasciare la Royal Foundation, possibili conflitti tra i componenti della famiglia reale.

Harry e Meghan lasciano la Royal Foundation

La fondazione è stata ideata nel 2009 dal principe William e il principe Harry con lo scopo di portare avanti le loro opere caritatevoli e di onorare così la memoria della madre Diana. In questo progetto sono stati coinvolte anche le rispettive mogli dei due principi: Kate Middleton e Meghan Markle. Dopo otto anni circa, il Duca di Sussex ha deciso di lasciare la Royal Foundation. Il motivo? Secondo quanto riportato dal tabloid inglese Daily Mail, Harry e Meghan hanno preso questa scelta per le incomprensioni legate anche al cattivo rapporto tra le mogli. I proprietari della fondazione furono soprannominati come i “fantastici quattro” ma oggi è stata ufficializzata la separazione. Il royal editor della rivista sopracitata, Russel Myers, ha precisato:

«I Sussex stanno prendendo una direzione diversa e questo ha molto a che fare con il principe William, che è pronto a diventare principe di Galles e re»

Dopo la riunione che si è tenuta ieri, del board della Royal Foundation, è stata confermata la rottura di cui si vociferava da molti mesi. Ma quale è il vero motivo?

Conflitti della famiglia reale

Nelle ultime settimane, si fanno sempre più insistenti le voci che vedono i due fratelli l’uno contro l’altro. Secondo quanto riportato da numerosi tabloid inglesi il reale motivo di questa rottura risiedono nelle tensioni che sussistono da tempo tra le due coppie. Tuttavia, alcuni progetti come la campagna Heads Togheter, dedicata alla salute mentale, continueranno ad essere gestiti dalle dai quattro.

I neogenitori, inotre, hanno intenzione di creare nuovi progetti autonomamente.