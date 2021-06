Meghan e Harry: la reazione della Regina Elisabetta al nome della figlia

Una notizia incredibile arriva direttamente dalla California. E’ venuta al mondo la figlia di Meghan Markle e del Principe Harry.

A tal proposito, la coppia ha dichiarato:

“Il 4 giugno siamo stati benedetti con l’arrivo di nostra figlia, Lili. È più di quanto avremmo mai potuto immaginare e rimaniamo grati per l’amore e le preghiere che abbiamo sentito da tutto il mondo.”

e poi ancora:

“Grazie per la vostra continua gentilezza e per il supporto durante questo momento molto speciale per la nostra famiglia.”