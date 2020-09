Meghan Markle, cachet stellare per i discorsi pubblici: la coppia nella bufera

Compensi altissimi e richieste assurde per i discorsi pubblici. Ecco quanto si fanno pagare Meghan e Harry.

Harry e Meghan tornano a tenere i primi discorsi pubblici live e da remoto, ma le loro richieste sarebbero molto difficili da osservare.

I primi discorsi pubblici dopo la crisi finanziaria

Meghan Markle e il Principe Harry si rimettono in carreggiata dopo la crisi finanziaria degli ultimi mesi.

La coppia, che al momento vive a Los Angeles, ha già un’agenda fitta di appuntamenti, che li vedrà spesso tenere discorsi pubblici.

In questo contesto si inseriscono i rumors fatti trapelare dal quotidiano britannico Telegraph, che ha rivelato le numerose richieste di Meghan ed Harry in occasione di tali discorsi.

Le richieste incredibili di Meghan ed Harry

Meghan Markle e l’ormai ex Principe Harry non lasciano nulla al caso e, quando devono tenere discorsi in pubblico, le loro richieste sono tante e precisissime.

Secondo Telegraph, ogni volta che la ex coppia reale sarà invitata a tenere discorsi in pubblico, chi li paga dovrà sottostare a una serie di richieste complesse.

Harry e Meghan vogliono sapere in anticipo il compenso, che è di circa un milione di dollari a discorso, scegliere chi modera l’evento e chi li presenterà sul palco.

Inoltre, la coppia vuole sapere in anticipo chi sono i partecipanti all’evento, una stima sul numero, chi sono gli sponsor, chi altri terrà un discorso, ecc.

L’indiscrezione trapela da Telegraph, che è venuto in possesso di un cosiddetto “modulo di richiesta” redatto dall’agenzia “New York Harry Walker Agency”, che rappresenterà Harry e Meghan negli eventi pubblici sia live che da remoto.