Meghan e Harry, grande apprensione per la coppia reale, la polizia entra in azione: cosa è successo

Meghan e Harry: intervento della polizia

Una storia che fa rabbrividire quella che vede coinvolta una delle coppie reali più amata degli ultimi tempi: Meghan Markle e Harry. Nelle ultime ore, la polizia locale sta intervenendo per evitare un attentato di stampo nazista contro i Duchi di Sussex.

Da molti mesi, il secondogenito della Principessa Diana e il Principe Carlo è nel mirino di alcuni terroristi. Nel tempo si sono susseguite una serie di minacce di morte nei suoi confronti e della sua consorte. Per quale motivo? Tali soggetti sono estremamente convinti che Harry doveva unirsi in matrimonio con l’ex attrice americana in quanto colpevole di aver ‘sporcato’ la razza britannica sposandosi con una donna d di origini afroamericane. Dopo una lunga indagine, la polizia è arrivata all’arresto di due neonazisti Oscar Dunn Koczorwski di 18 anni e Michal Szewczuk di 19 anni. Gli agenti hanno scoperto i messaggi in cui vi erano i piani per mettere in atto azioni violente nei confronti della coppia reale. Uno di loro aveva realizzato un fotomontaggio in cui compariva Harry con una pistola puntata alla tempia.

Il gesto di Harry per il compleanno di Lady Diana

Ieri, 1 luglio 2019, la principessa Diana avrebbe compiuto 58 anni. Nonostante siano passati tanti anni dalla tragica scomparsa della mamma del principe William e Harry, è un dolore ancora vivo nei cuori dei suoi sudditi e della sua famiglia. In questo importante giorno, il Duca di Sussex ha deciso commemorarla privatamente. Non erano in programma cerimonie ufficiali e sull’account ufficiale di William e Harry non compare alcun ricordo di Diana Spencer, prematuramente scomparsa nel 1997, dopo un tragico incidente stradale sotto il ponte dell’Alma a Parigi.