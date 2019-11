Megan Montaner, da Il Segreto alle fiction di successo: chi è l’attrice spagnola

Chi è Megan Montaner? La celebre Pepa de Il Segreto, di nuovo su Canale 5 con il thriller “La caccia. Monteperdido”

Scopriamo tutti i segreti della celebre attrice spagnola, Megan Montaner, che torna nelle televisioni italiani con il thriller intitolato “La caccia. Monteperdido“.

Chi è Megan Montaner

Nasce a Huesca, il 21 agosto del 1987, ed è un’attrice spagnola. Il debutto dell’attrice avviene a Telecinco, con Tiempo de descuento e La pecera de Eva. Successivamente, partecipa al telefilm Vuelo IL8714, che tratta l’incidente aereo di Spanair, sempre per la stessa emittente.

Nel 2010 passa ad Antena 3, emittente per il quale recita in La tormenta. Proprio in quest’emittente raggiungerà la fama recitando ne Il segreto, nel 2011, dove interpreta una giovane levatrice, bella e coraggiosa, chiamata Pepa Balmes.

Dopo 382 puntate, a giugno 2012, decide di lasciare Il Segreto per dedicarsi ad altri progetti, come la terza stagione della serie Gran Hotel di Antena 3 nel ruolo di Maite Ribelles de Alarcón.

A luglio del 2013, conferma di essere una delle attrici del film Por un puñado de besos. Partecipa inoltre alla serie di La 1 Víctor Ros. Ad ottobre dello stesso anno, viene scelta da Antena 3 per interpretare la protagonista della nuova serie Senza identità, dove interpreta María Fuentes, una giovane avvocatessa molto ricca che, dopo aver scoperto di essere stata rapita da piccola, decide di indagare sul suo passato.

Nel 2016 recita, accanto a Raoul Bova, il ruolo di Samira in Fuoco amico TF45 – Eroe per amore, ed giudice del talent show Pequeños gigantes condotto da Belén Rodríguez. Nel 2019 torna a Canale 5 con un thriller internazionale “La caccia. Monteperdido“, al suo debutto il 10 novembre.

Marito, figli e curiosità

L’attrice è legata sentimentalmente dal 2013 con Gorka Ortùzar Ugarte, un biologo ambientale lontano dal mondo dello spettacolo. La coppia è diventata genitore di Kàel, nato dalla loro unione il 20 aprile del 2017.