Megan Gale, tragico lutto: ritrovato il corpo senza vita nel bosco dopo la sparizione improvvisa del fratello Jason

Ritrovamento da brividi. Megan Gale è tornata a far parlare di sé per un evento tragico: un lutto improvviso

Un grave lutto ha colpito Megan Gale: è stato trovato privo di vita il corpo di suo fratello Jason in un bosco nella località di Perth.

Grave lutto per Megan Gale

In queste ore, è giunta una drammatica notizia che riguarda Megan Gale. La modella e attrice, di origini australiane, è divenuta famoso nel nostro Paese grazie spot pubblicitari per Omnitel/Vodafone di cui è stata protagonista dal 1999 al 2006. Molte testate riportano la notizia della morte di suo fratello, Jason. L’uomo era scomparso da circa sette giorni e da allora gli amici e i parenti non hanno mai perso la speranza di ritrovarlo.

Le loro speranze sono state spezzate dal ritrovamento del corpo senza vita del 49 enne in un bosco nella località di Perth. Ma cosa è successo all’uomo? E’ stato visto per l’ultima volta al bordo della sua auto. Da quel momento si sono perse le tracce fino alla scoperta del corpo privo di vita da parte guardia forestale che era addetto, assieme ad altri, alle ricerche.

Il dolore della modella

Le persone che conoscevano Jason sostengono che l’uomo stesse attraversando un momento difficile. Pare,infatti, non avesse retto alla morte di un suo caro amico e del suo cane, un dobermann Badge. Eventi che l’hanno portato a chiudersi in se stesso.

Secondo quanto riportato da Daily Mail non sono ancora chiare le cause del decesso ma presto sul corpo del fratello di Megan Gale sarà disposta l’autopsia per far luce su quanto è accaduto nei giorni precedenti al ritrovamento del corpo.

Numerosi i messaggi di cordoglio dei fan che si stringono attorno al dolore della famiglia.