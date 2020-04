MEF: nominati i candidati ai CdA per i prossimi tre anni

MEF deposita liste CdA Enel, Eni, Leonardo e Poste

In piena emergenza coronavirus il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha provveduto a depositare le liste dei candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Poste Italiane, Enel, Eni e Leonardo.

A rivelarlo è il Comunicato Stampa N° 77 del 21/04/2020 pubblicato sul sito istituzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

“Il Governo intende esprimere un sentito ringraziamento ai Presidenti Patrizia Grieco, Emma Marcegaglia, Giovanni De Gennaro e a tutti i Consiglieri di amministrazione uscenti”,

si legge nella nota del MEF.

MEF, Enel Spa: nuovo Consiglio di Amministrazione

Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Enel S.p.A., convocata per il prossimo giovedì 14 maggio, il MEF, titolare del 23,585% del capitale, ha depositato la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:

Michele Alberto Fabiano Crisostomo

Francesco Starace

Alberto Marchi

Mariana Mazzucato

Costanza Esclapon

Mirella Pellegrini.

MEF, nuovo Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale di ENI Spa

Per quanto concerne l’adunanza assembleare degli azionisti di Eni S.p.A., convocata per mercoledì 13 maggio, il MEF, titolare del 4,34% del capitale e di un ulteriore 25,76%, tramite la partecipata Cassa Depositi e Prestiti, ha depositato la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:

Ada Lucia De Cesaris

Nathalie Tocci

Emanuele Piccinno

Lucia Calvosa

Claudio Descalzi

Filippo Giansante.

Il nuovo Collegio Sindacale di Eni Spa sarà composto dai seguenti candidati:

Giovanna Ceribelli

Roberto Maglio

Marco Seracini

Mario Notari

Monica Vecchiati.

MEF, Leonardo S.p.A: i nominativi del nuovo CdA

La lista per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.A. è costituita dai seguenti nominativi:

Luciano Carta

Paola Giannetakis

Federica Guidi

Alessandro Profumo

Carmine America

Pierfrancesco Barletta

Elena Comparato

Maurizio Pinnarò

Ivana Guerrera

Novica Mrdovic Vianello.

MEF: nuovo CdA per Poste Italiane SpA

La lista dei candidati per il nuovo CdA di Poste italiane S.p.A. è costituita dai seguenti nominativi: