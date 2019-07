Negli ultimi anni c’è stato un continuo aumento delle meduse nel Mar Mediterraneo. Le cause sono molteplici; tra queste la principale è l’innalzamento medio delle temperature.

Le meduse sono tra gli organismi più antichi del mondo: pare, infatti, che risalgano a prima dell’avvento dei dinosauri. Indubbiamente la figura delle meduse affascina e intimorisce, in quanto ha delle caratteristiche particolari. Ma quali?

Innanzitutto, le meduse rappresentano uno soltanto dei due stadi del ciclo vitale di un organismo più complesso e questo primo ciclo è riconducibile al polipo, il quale è particolarmente conosciuto per il fatto di vivere attaccato ai fondali marini.

Pensavate che solo le persone potessero ( metaforicamente parlando ) andare controcorrente? Se sì, vi sbagliate. Anche questi esseri quasi “leggendari” non seguono passivamente le correnti oceaniche, piuttosto “decidono” dove migrare, talvolta anche controcorrente.

Quali sono le meduse presenti nel Mediterraneo

Il Mar Mediterraneo non ospita meduse mortali: la maggior parte di questi organismi sono sì urticanti, ma non rappresentano un serio pericolo per la vita dell’uomo. La medusa più pericolosa al mondo è diffusa nei mari australiani ed è la terribile e famigerata Cubo-Medusa. Basta un fugace contatto con i suoi tentacoli a causare, difatti, la morte immediata.

C’è da specificare che l’ustione-irritazione che proviene dal tocco con i tentacoli delle meduse deriva dalla presenza di tossine nei tentacoli dell’animale, le quali vengono rilasciate nel momento del contatto. Ovviamente questa irritazione non è mortale, per la maggior parte di specie presenti nei nostri mari, come già accennato, ma non bisogna assolutamente sottovalutare il danno che potrebbe causare se la zona interessata subisse sfregamento eccessivo.

Meduse in aumento, i motivi

Le meduse, inoltre, sono in aumento in tutto il Mediterraneo. Pare che, negli ultimi decenni, siano addirittura apparse nuove specie, migrate fino a noi dal Mar Rosso o dagli oceani.

Tra i motivi principali dell’aumento delle meduse nel Mar Mediterraneo c’è sicuramente l’innalzamento delle temperatura delle acque. Come specificato da National Geographic l’innalzamento delle temperature favorisce la riproduzione di molte specie animali, specialmente per gli esseri marini. Tra questi sicuramente ha favorito la proliferazione delle meduse.

Un altro importante fattore che sta portando l’aumento delle meduse nei nostri mari è la pesca intensiva. L’impoverimento delle risorse ittiche di pesci predatori di meduse tra tutti il tonno e il pesce spada non ha fatto altro che facilitare l’aumento di questo animale del mare.