Mediterranea Ong, veliero sequestrato e migranti sbarcati. Salvini si scaglia contro Trenta e Tria

La Mediterranea Ong è stata sequestrata e il capitano della nave è indagato, con i migranti fatti sbarcare a Lampedusa. Ma il Ministro dell’Interno sbotta e si scaglia contro chi lo lascia solo politicamente.

Il veliero Alex sequestrato a Lampedusa

Dopo che il veliero Alex, con a bordo 41 migranti – escludendo i 13 già fatti sbarcare per accertamenti medici – si è rifiutata di raggiungere Malta come porto sicuro e ha attraccato a mezzanotte a Lampedusa è ora stata sequestrata.

Le operazioni di sbarco non sono avvenute in maniera rapida, vista la negazione dal Viminale, interpretando il tutto come un sequestro di persona consegnando alla Procura di Agrigento un esposto su come sia stata gestita la faccenda per il veliero.

L’equipaggio è ora indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e si procederà con il sequestro della nave per aver violato l’alt della Guardia di Finanza e il divieto di entrare in acque territoriali.

La Alan Kurdi, invece, cambia rotta e si dirige verso Malta con i suoi 65 migranti dopo che aveva “minacciato” di entrare in acque italiane:

“non ci facciamo intimidire dal ministro salvini”

L’ira di Matteo Salvini

Il Ministro dell’Interno si scaglia ferocemente con il Ministro Trenta e il Ministro Tria – ma non solo – evidenziando di come in queste questioni venga lasciato da solo: