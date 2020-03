Meditazione a casa: come effettuarla e quali sono i benefici

La meditazione è un approccio all’allenamento della mente, simile al modo in cui la forma fisica è un approccio all’allenamento del corpo.

Come fare meditazione in casa? Prima di rispondere a questa domanda, bisogna sapere che

“Nella tradizione buddista, la parola meditazioneequivale a una parola come sportnegli Stati Uniti. È una famiglia di attività, non una sola cosa“,

afferma Richard J. Davidson, direttore del laboratorio di neuroscienze dell’Università del Wisconsin, come lui stesso ha riferito al New York Times.

E diverse pratiche richiedono diverse abilità mentali.

È estremamente difficile per un principiante sedersi per ore e non pensare a niente o avere una “mente vuota“.

In generale, il modo più semplice per iniziare a meditare è concentrarsi sul respiro, un esempio di uno degli approcci più comuni alla meditazione: la concentrazione.

Meditazione della concentraizone

La meditazione di concentrazione implica concentrarsi su un singolo punto.

Ciò potrebbe comportare seguire il respiro, ripetere una sola parola o mantra, fissare la fiamma della candela, ascoltare un gong ripetitivo o contare le perle su un mala.

Dato che focalizzare la mente è una sfida, un principiante potrebbe meditare solo per pochi minuti e poi allenarsi per periodi più lunghi.

In questa forma di meditazione, focalizzi semplicemente la tua consapevolezza sull’oggetto scelto di attenzione ogni volta che noti la tua mente vagare.

Invece di perseguire pensieri casuali, li lasci semplicemente andare. Attraverso questo processo, la tua capacità di concentrazione migliora.

Meditazione della mente

La meditazione consapevole incoraggia il praticante ad osservare pensieri erranti mentre vagano nella mente.

L’intenzione non è quella di essere coinvolti con i pensieri o di giudicarli, ma semplicemente di essere consapevoli di ogni nota mentale quando si presenta.

Attraverso la meditazione di consapevolezza, puoi vedere come i tuoi pensieri e sentimenti tendono a muoversi secondo schemi particolari.

Nel tempo, puoi diventare più consapevole della tendenza umana a giudicare rapidamente un’esperienza come buona o cattiva, piacevole o spiacevole. Con la pratica, si sviluppa un equilibrio interiore.

In alcune scuole, gli studenti praticano una combinazione di concentrazione e consapevolezza. Molte discipline richiedono l’immobilità, in misura maggiore o minore, a seconda dell’insegnante.

Altre tecniche di meditazione

Esistono varie altre tecniche legate a questo approccio. Ad esempio, una pratica quotidiana tra i monaci buddisti si concentra direttamente sulla coltivazione della compassione.

Ciò comporta la previsione di eventi negativi e la loro rielaborazione in una luce positiva trasformandoli attraverso la compassione.

Esistono anche tecniche di meditazione in movimento, come il tai chi, il qigong e la meditazione camminata.

Vantaggi di questa pratica

Se il rilassamento non è l’obiettivo della meditazione, è spesso un risultato.

Negli anni ’70, Herbert Benson, ricercatore presso la Harvard University Medical School, coniò il termine “risposta al rilassamento” dopo aver condotto ricerche su persone che praticavano la meditazione trascendentale.

La risposta al rilassamento, nelle parole di Benson, è “una risposta opposta e involontaria che provoca una riduzione dell’attività del sistema nervoso simpatico“.

Da allora, studi sulla risposta al rilassamento hanno documentato i seguenti benefici a breve termine per il sistema nervoso:

Pressione sanguigna bassa

Miglioramento della circolazione sanguigna

Battito cardiaco più basso

Meno sudore

Frequenza respiratoria più lenta

Meno ansia

Bassi livelli di cortisolo nel sangue

Altri sentimenti di benessere

Meno stress

Rilassamento più profondo

I ricercatori contemporanei stanno ora esaminando se una pratica di meditazione coerente porti benefici a lungo termine, rilevando effetti positivi sul cervello e sulla funzione immunitaria tra i meditatori.

Tuttavia vale la pena ripetere che lo scopo della meditazione non è quello di ottenere benefici.

Per dirla come potrebbe dire un filosofo orientale, l’obiettivo della meditazione non è un obiettivo. È semplicemente essere presente.

Nella filosofia buddista, il massimo beneficio è la liberazione della mente dall’attaccamento a cose che non può controllare, come circostanze esterne o forti emozioni interne.

Il praticante liberato o “illuminato” non segue più inutilmente i desideri o si aggrappa alle esperienze, mantiene – invece – una mente calma e un senso di armonia interiore.