Nadia Toffa, il medico rivela ‘Sapeva che sarebbe morta presto’: spunta la terribile verità

Tutti, almeno una volta, avranno letto o sentito qualche notizia sulla Iena Nadia Toffa, tristemente deceduta ieri dopo una lunga battaglia durata 10 mesi contro un cancro molto invadente al cervello.

Fabrizio Gardina, amico stretto della conduttrice da circa 15 anni, è anche il medico al quale la Toffa ha rivolto un grazie sincero sui social a maggio scorso. In quel post pieno di commozione, spiegò che il medico l’aveva:

Dottore in fisioterapia e riabilitazione, opera nella clinica Domus Salutis di Brescia, dove Nadia era stata tenuta sotto osservazione poco dopo l’improvviso peggioramento accusato nel corso dell’estate.

Gardina ha parlato della indimenticabile Nadia Toffa al Messaggero, dove ha raccontato di aver conosciuto Nadia subito dopo delle sedute di riabilitazione del padre:

«È stato un onore starle vicino in un momento così difficile. Sembra incredibile, ma era lei che cercava di confortarci. È stata una guerriera in vita e lo è stata fino alla fine. Non ha mai mostrato nessun segno di cedimento in questa situazione. Anzi».