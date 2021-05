Il cambiamento de L’Isola dei Famosi che spiazza i telespettatori: scopriamo cosa è successo.

Un ennesima decisione che sembrerebbe cambiare ogni cosa, il reality di Ilary Blasi è nei guai?

Ilary Blasi, la terribile sconfitta

Mediaset ha preso una nuova decisione che riguarda la programmazione de L’Isola dei Famosi.

Il reality subirà un ennesimo cambiamento spiacevole per tutti i telespettatori della trasmissione.

Questa edizione si è dimostrata molto impegnativa, dato che non ha avuto pochi problemi anche in merito alla programmazione.

All’inizio si mandavano in onda due puntate a settimana, il lunedì ed il giovedì.

Successivamente il giovedì è registrato e non in onda e la puntata è stata spostata al venerdì sempre su Canale 5.

Insomma, tantissimi cambiamenti molto fastidiosi.

Ilary Blasi, nonostante abbia avuto il sostegno dei tre opinionisti: Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, non è riuscita a portare a casa un buon risultato in merito agli ascolti televisivi.

Per questo Mediaset ha preso dei provvedimenti, una vera sconfitta per la conduttrice: scopriamo in cosa consiste questa drastica decisione.

Isola dei Famosi, il drastico cambiamento

A causa dei bassi ascolti, Mediaset ha preferito un altro programma all’Isola dei Famosi, infatti venerdì 28 maggio, in prima serata ci sarà l’ultima puntata della soap opera Il Segreto.

Quindi il reality di Ilary Blasi andrà in onda soltanto lunedì 24 e non venerdì 28 maggio.

Davvero una grande delusione per tutti i telespettatori della conduttrice romana.

Ma è comunque un appuntamento molto importante per tutti gli appassionati della soap opera.

Manca poco e L’Isola dei Famosi giungerà al termine come tanti altri programmi come Le Iene, Uomini e Donne, Fuori dal coro etc etc…

Al reality rimangono solamente altre 4 puntate: venerdì 21 maggio, lunedì 24 maggio, lunedì 31 maggio e lunedì 7 giugno.

Leggi anche –> Anticipazioni Uomini e Donne, Giacomo Czerny chi ha scelto? Lei ha risposto..