Me contro te, quanto guadagnano i famosi Youtuber: ‘Cifre da capogiro’

Ospiti a Verissimo, Luì e Sofì dei ‘Me contro te’, celebri star di Youtube, si racconteranno ai microfoni della Toffanin. Ma sapete quanto guadagnano?

Una puntata attesissima quella di Verissimo che andrà in onda oggi, 22 Maggio 2021, per la presenza di due volti molto amati sui social, Luì e Sofì dei ‘Me contro te’.

I due si racconteranno ai microfoni di Silvia Toffanin. Nel frattempo scopriamo qualche curiosità sulla coppia più amata dai bambini.

Sapete a quanto ammontano il loro guadagni? Ecco tutti i dettagli.

Me contro te, quanto guadagnano Luì e Sofì

La nuova frontiera di guadagni delle nuove generazione sono i canali social, e lo hanno fatto bene Luì e Sofì dei ‘Me contro te’, celebre duo di Youtube che negli ultimi anni sta spopolando sui social con i loro contenuti per bambini.

Come molti personaggi Vip, anche in questo caso non sono noti gli esatti guadagni, ma provando a fare due calcoli, scopriremo che i guadagni potrebbero essere davvero cospicui.

Basti pensare che la loro prima pellicola ‘La Vendetta del Signor S’ ha incassato circa 9 milioni e mezzo di euro, per non parlare delle stime rese note dal magazine, Investire Oggi, secondo cui la Me contro te Srl avrebbe guadagnato solo nel 2018 circa 2,85 milioni di euro, quadruplicando le entrate del 2017 precedente, pari a 513 mila euro.

A questi guadagni, bisognerà aggiungere poi, i proventi dalla vendita di diversi prodotti recanti il loro brand, tra cui anche libri. Somme che non lasciano per nulla indifferenti!

Chi sono Luì e Sofì dei ‘Me contro te’

Si chiamano Sofia Scalia e Luigi Calagna i celebri Youtuber che hanno conquistato il cuore di milioni di bambini con i loro contenuti social sulla nota piattaforma.

Di origini siciliane, lui classe 1992 e lei classe 1997, hanno studiato insieme all’Università di Palermo presso la Facoltà di scienze della comunicazione. Coppia non solo sui social, Luì e Sofì sono una coppia anche nella vita reale da ben 8 anni.

In una recente intervista hanno raccontato di essersi conosciuti grazie al cugino di Sofia, di cui Luì è molto amico.

Hanno esordito su Youtube, il 4 Ottobre 2014 con un video e mai si sarebbero aspettati il grandissimo successo, di cui da diversi anni a questa parte stanno godendo.