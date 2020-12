Me contro te, chi è la famosa coppia di youtuber: biografia di Luì e Sofì

Una coppia di youtuber che ha conquistato bambini e adolescenti: scopriamo chi sono Luì e Sofì, conosciuti come ‘Me contro te’.

Una coppia di fidanzati siciliani sta impazzando su Youtube e conduce un programma su Disney Channel amatissimo da bambini e ragazzi.

Scopriamo chi sono Sofì e Luì, gli youtuber più amati dai ragazzi, conosciuti anche come Me contro te.

Chi è la coppia di youtuber Me contro te

La oramai famosa coppia di youtuber Me contro te è composta da Sofia Scalìa e Luigi Calagna, una coppia di fidanzati originari della Sicilia. Il loro canale youtube si chiama Sofì e Luì’ e al momento ha più di 3 milioni di utenti iscritti.

Sofia Scalìa, classa ’97, è nata della splendida e soleggiata Palermo. Lei e il suo fidanzato Luigi Calagna hanno deciso di caricare 6 anni fa il primo video su youtube, era il lontano 4 ottobre 2014.

Lei è solare e spiritosa, va pazza per tutto ciò che è giallo (suo colore preferito) e il suo difetto maggiore è essere costantemente in ritardo. Il suo profilo Instagram personale ha più di 350 mila follower mentre i fan che la seguono puntualmente su Facebook sono circa 55mila.

Anche Luigi è originario della bellissima Palermo ma è più grande di Sofia, è nato nel 1992. I due si sono conosciuti a Partinico, lui l’ha corteggiata a lungo per poi dichiararle i suoi sentimenti: dal 2013 sono una coppia felice e affiatata. Se Sofia ama il giallo Luigi adora il colore verde. Il suo difetto più evidente è la voglia di fare tante cose insieme, è ricco di idee e a volte così tante da dimenticarne qualcuna. Il suo profilo Instagram vanta 314 mila seguaci e su Facebook invece lo seguono più di 40 mila persone.

La carriera di Luì e Sofì

Tre anni fa Sofia e Luigi sono stati scelti per partecipare come protagonisti ad una serie televisiva in onda su Disney Channel: ‘Like me’. Dedicati a questo hanno ideato una personalizzata linea di abbigliamento e una serie di giochi per bambini e ragazzi oltre ad un bellissimo album di figurine.

Il loro libro, si legge su Viagginews.com, è stato primo in classifica sulla piattaforma di Amazon per settimane e settimane, al momento la coppia conduce su Disney Channel il programma Best Challenger.

A gennaio è uscito il loro film ‘Me contro te-La vendetta del signor S’, molto apprezzato in particolare dai più piccoli. Il Moige li ha premiati per i qualitativi contenuti profondamente educativi che la coppia presenta costantemente nel proprio canale Youtube.