Maximus, il cane di 24 anni tra i più vecchi al mondo

Il cane Maximus ha 24 anni ed è tra i più vecchi al mondo e ancora di gode la vita con i suoi proprietari.

Uno dei cani più vecchi al mondo si chiama Maximus ha 24 anni e vive in Gran Bretagna. Siamo nella contea del Lincolnshire a Cleethorpes. Maximus è un incrocio tra un Bull Terrier inglese e uno Staffordshire e nonostante il suo triste passato, ora vive con Lisa Hezzell e Rick Winter.

La storia di Maximus

Maximus è, come viene definito un rescue, salvato da un gruppo di volontari della The Ark Animal Rescue da una casa dove veniva maltrattato e picchiavano con una mazza da baseball o nutrito con una sostanza acida. Venne salvato e portato in una clinica veterinaria che trovò anche delle costole rotte.

“Per questo non può abbaiare e fa un verso simile ai maiali.”

I veterinari sono riusciti a ricostruirgli il muso, ma Maximus ha ancora paura delle persone con accento dello Yorkshire, perché i suoi aguzzini avevano questa particolare inflessione. I proprietari dicono che:

“Evitiamo anche di portarlo in spiaggia a Cleethorpes per paura che ci siano persone provenienti dallo Yorkshire e le poche volte che lo facciamo cerchiamo di distrarlo.”

Ora si gode la sua famiglia, che lo coccola e gli dà una dieta casalinga, come i toast, i kebab, gli avanzi di pranzi e cene dei suoi proprietari e soprattutto dorme nel letto dei nuovi padroni.

Lisa spera di poterlo inserire nel libro del Guinness dei Primati prima del 2021, che sarebbe la data in cui sono previste le nozze in cui si sposerà con Rick. Non sarebbe il cane più vecchio del mondo ad oggi. Il cane che ha raggiunto l’età più alta è di un cane australiano che si chiamava Bluey. Il cane aveva i lavorato come pastore per 20 anni. Era stato adottato nel 1910 ed è stato adottato nel 1910. Venne soppresso il 14 novembre 1939 all’età di 29 anni e 5 mesi. Nonostante sia passato così tanto tempo, il record non è ancora stato battuto.