Ieri Francesco Chiofalo ha vissuto una terribile giornata.

In questo ultimo periodo Francesco Chiofalo, detto anche Lenticchio, sta facendo molto parlare di se.

Pochi giorni fa ha dichiarato di essere partito fino in Turchia, a Istanbul, per sottoporsi a un ennesimo ritocchino al volto, ovvero si è rifatto il naso.

E’ partito senza la sua fidanzata salernitana Antonella Fiordelisi (girano voci che si sono lasciati).

Lui ha affermato:

“Ogni volta che mi guardavo allo specchio riuscivo a vedere solo questo naso gigante in mezzo alla mia faccia… Immagino che molti di voi non reputavano il mio naso enorme, ma vi assicuro che io lo vedevo gigante e non vedevo l’ora di fare questa operazione da tanto tempo.”