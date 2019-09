Incidente in moto per Max Giusti, lo schianto dopo il salto: il conduttore mostra i danni sui social – Foto

Incidente in moto per Max Giusti, lo schianto dopo il salto: il...

Max Giusti, vittima di un incidente in moto. Il conduttore di Canale 9 mostra le ferite sui social, ecco che cosa è accaduto

Max Giusti è uno dei conduttori più seguiti e apprezzati dal pubblico italiano, per la sua professionalità e la sua simpatia.

Attualmente è impegnato nella conduzione del Quiz Show ‘Boom’, in onda tutti i giorni su Canale Nove, con il quale ha conquistato milioni di telespettatori che giornalmente lo seguono.

Nelle ultime ore ha pubblicato un post su instagram, con il quale ha preoccupato non poco i suoi fan. Il conduttore infatti ha avuto un incidente in moto. Scopriamo cosa è accaduto.

Paura per Max Giusti, incidente in moto per il conduttore romano

Con un post su instagram, il conduttore romano ha voluto condividere con i suoi fan, l’incidente in moto di cui è stato vittima poche ore fa.

Max Giusti infatti pare sia caduto dalla motocross dopo qualche ‘salto di troppo’.

I fan visto il post si sono subito precipitati nel commentare per chiedere delle sue condizioni, di cui lui stesso ha dichiarato che non è necessario preoccuparsi in quanto fortunatamente l’entità dell’incidente non è stato grave.

Le foto dell’incidente dopo la caduta

Ad accompagnare il post del conduttore del noto quiz show di Canale Nove, ‘Boom’, una serie di scatti che mostrano le ferite causate dalla caduta.

Le ferite riportate da Max Giusti, fortunatamente non si sono rivelate gravi, ed infatti nel suo post, ci scherza, scrivendo ai fan:

‘Ecco, ho esagerato con i salti! #ammazzachebotto’

Solo una brutta paura ma nulla di grave per l’acclamato comico romano, il quale fortunatamente solo delle escoriazioni al braccio e un grosso livido probabilmente sul fianco dovuto al forte urto.

Nell’augurargli una pronta guarigione, ecco di seguito gli scatti pubblicati poche ore fa sul suo profilo social: