Max Biaggi, chi sono i figli e la nuova fidanzata del pilota motociclistico?

Chi è Max Biaggi, il celebre pilota motociclistico italiano, ex di Eleonora Pedron, dalla quale ha avuto due figli, Inés e Leòn

Chi è Max Biaggi

Nasce a Roma, il 26 giugno del 1971, sotto il segno zodiacale del Cancro. Noto a tutti per essere tra i più importanti piloti motociclistici italiani e del mondo, nel corso della sua carriera è 4 volte campione del mondo nella classe 250 e due volte campione mondiale Superbike (2010 e 2012).

Ha il primato assoluto di titoli conquistati nella 250 ed è stato il primo italiano a trionfare in questa categoria.

Il 9 giugno del 2017, durante l’allenamento al circuito “Il Sagittario” di Latina, subisce un grave incidente in cui riporta varie fratture multiple e un trauma cranico.

A seguito di ciò decide di ritirarsi dall’attività agonistica.

Chi sono i figli e la nuova fidanzata

Il celebre pilota motociclistico italiano, nel corso della sua vita, avrebbe avuto numerose liaison, come quelle con le modelle Naomi Campbell e Claudia Schiffer e la showgirl e attrice italiana Anna Falchi.

Per undici anni è stato legato con l’ex Miss Italia Eleonora Pedron: nel 2009 nasce la loro prima figlia Inés, seguita dal secondogenito, il piccolo Leòn. La coppia si è detta addio nel 2015.

Dal 2015 al 2017, Biaggi ha una relazione con la nota cantante italiana Bianca Atzei, con la quale sembrerebbe non essere finita proprio bene.

Oggi, sembra proprio che il pilota abbia una relazione con Araba Dell’Utri, figlia di Alberto Dell’Utri, gemello dell’ex politico Marcello Dell’Utri, e di Maria Pia La Malfa. La donna, nata a Roma il 23 marzo del 1985, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, è interessata a una carriera nel mondo dello spettacolo e ha già partecipato a film come “La terza madre” di Dario Argento, Matrimonio alle Bahamas, Natale a Quattro Zampe e To Rome With Love.