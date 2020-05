Max Bertolani, chi è l’ex fidanzato di Pamela Prati?

Chi è Max Bertolani, il giocatore di football americano e personaggio televisivo italiano, ex fidanzato di Pamela Prati

Scopriamo insieme tutti i segreti di Max Bertolani!

Chi è Max Bertolani

Nasce ad Aviano, l’11 agosto del 1964, sotto il segno zodiacale del Leone.

Bertolani è un giocatore di football americano conosciuto in tutto il mondo. L’esordio dell’uomo arriva nel 1984 con i Rhinos Milano, dopo di che milita nei Flyers Segrate, Pharaones Milano, Frogs Legnano, Pynthos Milano, Gladiatori Roma, Seamen Milano e Lions Bergamo.

Nel corso della sua vita riesce anche a entrare nel mondo dello spettacolo italiano: nel 2002 è nel cast di La sai l’ultima?, dopo di che diventa tronista di Uomini e Donne.

Partecipa anche a Beato tra le donne, Touchdown&SportLife, Piloti, Così fan tutte, Butterfly Zone – Il senso della farfalla, BackWard, L’Isola dei famosi, Camera Café e Detto Fatto.

Vita privata e curiosità

Max Bertolani è noto anche per essere uno degli ex fidanzati più famosi di Pamela Prati. La showgirl e lo sportivo, infatti, sono stati legati sentimentalmente per diversi anni. Poco prima di rompere la relazione, i due avevano anche parlato di nozze.

La coppia si è incontrata per la prima volta nel lontano 1999, durante una fiera del fitness. Da quel momento sono diventati inseparabili, vivendo tre anni d’amore che non si sono conclusi nel migliore dei modi.

Max Bertolani ha confessato di aver sofferto molto dopo la rottura con Pamela Prati. A tal proposito, nel corso di un’intervista, ha dichiarato:

“Sono stati tre anni fantastici. Lei è allegra, simpatica, generosa e altruista. Volevo creare una famiglia, dei figli. Evidentemente era una cosa che volevo solo io.”

Lo sportivo ha raccontato di aver impiegato ben due anni per dimenticare la donna. Non riusciva più a intraprendere altre relazioni, nella mente aveva sempre la Prati. Per lui è stata una vera e propria cicatrice, che ogni tanto fa male.