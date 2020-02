Rapito a sei anni, indagato uomo per omicidio e occultamento di cadavere: è svolta per Mauro Romano?

Il caso di Mauro Romano arriva ad una svolta? Dopo 43 anni un uomo è stato indagato per omicidio e occultamento del cadavere del povero piccolo.

Mauro Romano, il bimbo rapito quanto aveva solo sei anni, ora è nuovamente tornato sulle pagine della cronaca. Indagato un uomo per omicidio e occultamento del suo cadavere.

Quando è scomparso Mauro Romano?

Era il 1977 quando la famiglia del bimbo si era recata a Napoli per un funerale del papà di Natale. Mauro era rimasto a casa con i nonni e mentre giocava a nascondino è sparito nel nulla.

Una volta che i genitori sono tornati a casa dal funerale scoprono che uno dei loro quattro figli era stato rapito o comunque portato via: era il 21 giugno 1977.

Il primo pensiero dell’epoca e non solo, parla di un rapimento che potrebbe essere stato fatto a scopo di estorsione: impossibile dimenticare infatti la strana telefonata di S.A. che afferma di avere il bambino con sé e chiede 30 milioni di lire per la sua liberazione.

Ma tutto questo negli anni si è poi trasformata in una truffa e tutte le piste degli inquirenti non hanno mai portato a nulla.

Indagato un uomo 43 anni dopo la scomparsa

Dopo 43 anni di lotta dei genitori per avere la verità sul piccolo Mauro, un uomo è stato indagato non solo per omicidio ma anche per occultamento di cadavere.

Si tratta dello stesso S.A., protagonista della telefonata di cui sopra. L’uomo di 69 anni è accusato di molestie su 17 minorenni tra bimbi e ragazzini e ora gli inquirenti scavano sul suo passato proprio per capire il suo legame con il bimbo scomparso.

A.S. durante la sua telefonata del 1977 aveva spaventato così i genitori:

“trenta milioni altrimenti lo uccido”

La telefonate dei giorni successivi furono tante e tutte con lo stesso obiettivo di estorcere denaro: ma i tempi era stato considerato solo uno sciacallo mentre ora è indagato per il possibile omicidio del piccolo e l’occultamento del suo cadavere.