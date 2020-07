Mauro Pamiro, “la moglie deve dire la verità”: le rivelazioni di papà Franco

Franco Pamiro è convinto che la nuora sia coinvolta nella morte del figlio Mauro, emersi nuovi inquietanti elementi nel comportamento della nuora Debora.

Nel mistero della morte di Mauro Pamiro rimane non valutabile la posizione della moglie Debora. Per il padre dell’insegnante di Crema trovato morto in un cantiere lei saprebbe la verità.

Il padre di Mauro Pamiro vuole verità

Mauro Pamiro sarebbe stato ucciso altrove e poi portato nel cantiere di Crema dove è stato ritrovato il 29 giugno scorso.

Ne è certo il padre dell’insegnante 44enne il cui cadavere è stato rinvenuto a soli 200 metri da casa da un operaio.

Ad essere avvolte dal mistero sono ancora numerosi ma secondo Franco Pamiro è impossibile che Mauro si sia suicidato.

“Negli ultimi tempi era felice, pieno di vita… Di sicuro non aveva nessuna intenzione di suicidarsi”

Il padre come racconta lui stesso al settimanale Giallo, avrebbe visto Mauro e la nuora Debora Stella il giorno prima della morte, venerdì 27 giugno.

Anche in quell’occasione il comportamento dei coniugi era normale ma ad insospettire Franco è stato il comportamento della nuora nei giorni successivi.

“Perché non mi ha detto della scomparsa di Mauro? Per risolvere il giallo bisogna sentire Debora.. Lei deve dire quello che sa”

Le indagini ed i nuovi inquietanti elementi

Le indagini per capire cosa sia potuto accadere procedono e nessuna pista è esclusa.

La Procura ha disposto nuovi esami autoptici è tossicologici dopo l’autopsia che ha stabilito la causa della morte.

Ora emerge che gli ultimi a vedere Mauro siano stati alcuni amici insieme a Debora il sabato sera precedente.

Inoltre pare che la donna sia stata vista la mattina dopo nei pressi della casa del suocero ad insaputa di quest’ultimo.

Come svela lui stesso lei avrebbe saputo della scomparsa del marito già dalla sera prima e non avrebbe avvisato né la famiglia né le forze dell’ordine..

Debora Stella è ancora ricoverata in Psichiatria e gli inquirenti attendono che possa essere interrogata nuovamente.