Maurizio Costanzo, l’addio alla TV del conduttore: ‘Ha destato molte gelosie’

Nella sua rubrica, il marito di Maria De Filippi, ha commentato le voci dell'addio del noto conduttore. Pare sia riferibile a gelosie sospette.

In una recente intervista, Maurizio Costanzo non poteva fare a meno di commentare le voci sull’addio del conduttore. Cosa è successo? Perché ormai non lo si vede più in Tv? Ecco la verità del giornalista.



Una voce che sta girando da giorni sul web ed è proprio per questo che il marito di Maria De Filippi ha voluto dire il suo pensiero. Ecco cosa ha rivelato.

Maurizio Costanzo, le voci sull’addio del conduttore Rai

Il noto giornalista in una sua recente intervista non si è risparmiato su un inciucio recente. Maurizio Costanzo stavolta ha voluto commentare le indiscrezioni relativi all’addio di un noto conduttore Rai, Pierluigi Diaco.

È vero che il conduttore di Io e te non lavora più in Rai per incomprensioni con la nota rete? Il giornalista smentisce tale voce e rivela il vero motivo per cui di Pierluigi ormai in Tv non c’è più traccia.

Dall’alto della sua esperienza Maurizio sa come funziona nel mondo della Tv ed è per questo che entra nel merito di quello che sembra essere un addio volontario da parte di Diaco.

Maurizio su Diaco: perché il conduttore di ‘Io e te’ non è più in tv?

Il volto noto di ‘Io e Te’ ha lasciato tutti sgomenti con la sua assenza dal palinsesto. In merito, Costanzo ha spiegato a ‘Il fatto quotidiano’ che c’è un motivo per il quale il conduttore ormai non si palesa più in TV:

“Credo abbia destato, per motivi che mi sfuggono, molte gelosie. Ho visto sempre dei pezzi e non mi ero accorto di quelle cose”.

Ma Costanzo ovviamente non si è limitato a questo e ha continuato rivelando:

“…deve sapere che nel mio ufficio si sono dodici televisori accesi e uno solo ha l’audio, è quello di SkyTg24 per le notizie. Quindi alcune cose le ho viste ma non sentite.”

Maurizio è un uomo molto attento e sa che spesso dietro la sparizione dalla televisione di un volto noto e apprezzato ci siano sempre motivi da riferirsi a gelosie.