Maurizio Costanzo, Spoiler “Le 5 porte rosse”: data inizio, ospiti e tema

Nuovo programma per Maurizio Costanzo che indagherà nelle fantasie sessuali degli italiani, tutte gli spoiler dell’ultima ora!

Una veste tutta nuova per il giornalista Maurizio Costanzo, colonna portante della Tv. Le indiscrezioni danno in arrivo un programma con una formula innovativa che farà parlare dei segreti più intimi delle persone.

Se vuoi scoprire tutto sul nuovissimo programma “Le 5 porte rosse” di Maurizio Costanzo, continua a leggere!

Maurizio Costanzo torna con un nuovo programma?

Il giornalista e volto tv Maurizio Costanzo è uno dei personaggi più apprezzati ed impegnati nel mondo del piccolo schermo.

Nonostante abbia spento 82 candeline Costanzo continua ad intrattenere con il suo personale modo di condurre interviste e dibattiti anche sui temi più scottanti.

La sua storica trasmissione Maurizio Costanzo Show sta raccogliendo consensi di critica e pubblico come fa da molti anni, ma il presentatore non sembra avere intenzione di fermarsi.

Come riporta anche Fanpage, sta per arrivare un nuovissimo progetto prodotto da Witty Tv.

Non si conosce ancora la data precisa di produzione e messa in onda ma già si possono avere degli spoiler incredibili.

Scrivi la tua confessione alla redazione le5porterosse@gmail.com, senza dimenticare i tuoi dati per essere ricontattato. Potrai essere protagonista di un nuovo programma televisivo. #le5porterosse pic.twitter.com/DICS0omln2 — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 13, 2021

Le 5 porte rosse, lo spoiler: fantasie sessuali al centro del dibattito

Il nuovo programma si intitolerà “Le 5 porte rosse”, che rimanda alle tematiche trattate.

Si parlerà infatti di fantasie sessuali ed abitudini intime degli italiani, per capire se i tempi sono cambiati e come.

A confermarlo è stata proprio Witty Tv che ha diffuso uno spot via Twitter che chiarisce cosa vedremo:

“Sesso, fantasie e sentimenti degli italiani. Hai una storia particolare da raccontare? Maurizio Costanzo ti ascolterà e insieme scopriremo se e come sono cambiate le nostre abitudini”

Una trasmissione in cui si sente comunque anche la presenza dell’amata Maria De Filippi: è stata la RTI Fascino della moglie di Costanzo infatti a fondare il portale Witty tv.

Riguardo all’emittente televisiva che manderà in onda il programma, è ancora mistero e non si esclude che possa essere anche mandato in onda proprio online, appunto su Witty tv.

Una scelta diversa anche per i protagonisti del programma: non più vip e personaggi noti ma persone comuni, che affideranno a Maurizio i loro pensieri e le fantasie più segrete ed intime.

Per scoprire cosa altro ci riserva il nuovo programma di Maurizio Costanzo non resta che attendere di vedere “Le 5 porte rosse”.