Maurizio Costanzo Show, anticipazioni: tutti gli ospiti del 10 novembre

Scopriamo chi saranno gli ospiti della puntata di martedì 10 novembre dello storico programma condotto dal giornalista Maurizio Costanzo.

Nuove interviste ed ospiti esclusivi al teatro 8 degli studi De Paolis di Roma, tutti i martedì in seconda serata su Canale 5!

Maurizio Costanzo Show, pilastro della tv italiana

Il programma che prende il nome dal suo ideatore e conduttore è uno dei più longevi della tv italiana.

Il programma di intrattenimento ha infatti avuto avvio nel lontano 1982 sempre con il giornalista come conduttore fisso accompagnato dall’inseparabile Demo Morselli per le musiche.

Per questo anno la trasmissione torna in una veste rinnovata ma ad essere protagonista sarà sempre l’attualità, con temi sempre diversi ogni puntata. A commentare quanto di maggior interesse accade nel nostro Paese saranno numerosi “vip” dello spettacolo e della politica, così come personaggi noti al pubblico.

Scopriamo dunque quali saranno gli ospiti della puntata che andrà in onda martedì 10 novembre!

Anticipazioni martedì 10 novembre: la giovinezza

La trasmissione detta anche solo Costanzo Show è giunta alla puntata numero 4.449 e si tratta del terzo appuntamento per la stagione 2020.

Per il prossimo appuntamento vi saranno come sempre molti ospiti attesi per commentare il tema della serata: la giovinezza.

Tale tematica sarà sviscerata in tutti i suoi aspetti, dalla giovinezza fisica a mentale, e a farlo saranno Enrico Papi, conduttore tv, Cristiano Malgioglio, cantante e autore di storici brani, Francesca Manzini una tra le comiche più apprezzate.

E poi ancora Francesco Facchinetti, talent scout e figlio di Roby dei Pooh che commenterà anche la scomparsa di Stefano D’Orazio. Insieme a loro anche Giancarlo Magalli, Orietta Berti, Flavio Montrucchio e Andrea Pucci.

Teatro pieno? Maurizio Costanzo mette a tacere le polemiche

Dopo le prime puntate sono scoppiate molte polemiche per il pubblico presente al teatro 8. Secondo molti il numero di persone era eccessivo rispetto a quanto prescritto dalle norme anti covid. il giornalista conduttore però ha assicurato che tutti i protocolli di sicurezza vengono scrupolosamente seguiti.

Le critiche sono giunte dopo la prima registrazione, tenutasi il 26 ottobre, giorno in cui è entrato in vigore lo scorso Dpcm già sostituito da quello del 3 novembre. Come riporta anche Il Messaggero la risposta di Maurizio Costanzo non si è fatta attendere:

“Il pubblico della mia trasmissione prima di entrare fa il test sierologico, e così tutti gli ospiti. Fra una persona e l’altra c’è un plexiglass, e anche fra un ospite e l’altro c’è un plexiglass.”

Il giornalista ha dunque chiarito come durante la registrazione del programma non vi siano rischi né per gli ospiti né per il pubblico in sala.