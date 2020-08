Per Maurizio Costanzo, esimio giornalista e conduttore televisivo, il passaggio da Mediaset alla Rai di Stefano De Martino ha motivazioni correlate a Maria De Filippi. La sua intervista rilasciata al settimanale Nuovo suscita riflessioni e merita attenzione.

Il celebre marito di Maria De Filippi ha parlato di Stefano De Martino, ex ballerino di Amici che è passato alla concorrenza, divenendo uno dei conduttori di punta del palinsesto 2020 di Rai Due. Tra le pagine del magazine Nuovo, l’ottantunenne romano non ha mostrato dubbi e ha commentato così:

“Evidentemente Maria non aveva nulla da offrirgli , quindi Stefano ha fatto bene ad accettare il passaggio in Rai…”

Per Maurizio Costanzo, quella del trentenne napoletano è stata una scelta ponderata e saggia. A suo dire, Stefano De Martino si è mosso con astuzia, divenendo ben presto un vero e proprio showman di Rai Due.

Nel corso della sua intervista fiume, il giornalista del settimanale Nuovo ha rivolto al conduttore Mediaset dei quesiti inerenti Belen Rodriguez e la sua carriera televisiva. Per tutta risposta, Maurizio Costanzo ha commentato così:

“Pare essersi un po’ persa… Non credo che aspiri a fare di più. Non ha studiato come attrice… Non ci aspettavamo mica che recitasse in Medea, la tragedia di Euripide“