Maurizio Costanzo, forte perdita di peso ‘Per la salute’: la verità dietro i chili persi

Maurizio Costanzo rivela in un’intervista di aver perso un bel po’ di peso. Il motivo che si nasconde dietro questo calo spaventa i fan

Al settimanale Di Più Maurizio Costanzo rivela di aver perso ben sei chili nell’ultimo anno. Il suo segreto è molto semplice e c’è lo zampino di Maria De Filippi…Vediamo di cosa si tratta

Maurizio Costanzo tra palcoscenico e chili di troppo

Il famossissimo conduttore del Costanzo Show e di numerosi altri programmi recenti come S’è fatta Notte e l’Intervista oltre che autore televisivo ed anche canoro, ha spento da poco le sue 81 candeline.

La sua voglia di vivere e di non ammalarsi è proverbiale come ha rivelato in varie interviste, proprio per non dover lasciare i suoi affetti.

Uno degli aspetti della sua salute che lo impensierivano di più è da sempre il peso.

Proprio la moglie Maria De Filippi aver rivelato ad Oggi che alcuni anni fa Costanzo era stato costretto ad un ricovero a causa di problemi di salute dovuti proprio al peso eccessivo

Ed è proprio da quel momento che Maurizio ha deciso di provare a mettersi a dieta con l’aiuto di Queen Mary.

Nell’ultimo anno Costanzo è riuscito a tagliare il traguardo di ben 6 chili persi:

“Ho perso sei chili nell’ultimo anno e sono molto soddisfatto”.

“Il cuore ringrazia e i nipotini sono contenti di vedermi più magro”

Ma come avrà fatto il noto presentatore a perdere così tanti chili in pochi mesi?

Il segreto di Maurizio e Maria

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi non sono solo dei grandissimi professionisti nel loro lavoro, sono anche una delle coppie più inossidabili dello spettacolo.

Sposati da 24 anni si sostengono in tutto avendo un rapporto di grande amicizia e complicità.

Anche nell’impresa di perdere peso, forse per Costanzo più impegnativa di essere Direttore di Canale 5 come è stato per anni, Maria è stata fondamentale come racconta lui stesso al settimanale Di Più

“Ho trovato il mio equilibrio esistenziale tra lavoro, svago e famiglia”

E poi specifica la sua routine alimentare giornaliera per spiegare come abbia fatto a dimagrire così:

“Ho dovuto ridurre i carboidrati e rinunciare ai dolci”

Non solo alimentazione però, il segreto è un perfetto connubio tra dieta e stile di vita corretto.

Maurizio rivela infatti di svegliarsi molto presto la mattina, di effettuare pasti regolari e bilanciati, di avere routines precise di lavoro e poi a casa per la cena in famiglia.

Oltre al fisico Costanzo è molto attento a nutrire correttamente anche il cervello infatti nella sua giornata non mancano mai letture di quotidiani o di libri intellettivamente stimolanti.

Uno stile di vita perfetto insomma, che è la base di una vita salutare e longeva.