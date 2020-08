Maurizio Costanzo, parla della morte: ‘L’ho detto a Maria..’

C’è tempo per… Maurizio Costanzo: la clamorosa confessione del conduttore sul rapporto con Maria De Filippi

Come ogni mattina, è andata in onda su Rai Uno una nuova puntata di C’è tempo per..che racconta le storie di persone, comuni e non, in una fase della loro vita dove è possibile imparare sempre cose nuove.

Tra gli ospiti, anche Maurizio Costanzo che ha fatto una clamorosa rivelazione sul suo rapporto con la moglie.

Maurizio Costanzo, nozze d’argento con Maria De Filippi

A C’è tempo per… Beppe Convertini e Anna Falchi hanno intervistato, in collegamento da Roma, un importante ospite: Maurizio Costanzo. Il conduttore romano ha parlato a cuore aperto della sua lunga carriera sul piccolo schermo e le tappe salienti della sua esperienza in tv. Non poteva non menzionare la sua compagna di vita, Maria De Filippi, con la quale a breve festeggerà le nozze d’argento.

Un rapporto che dura da oltre 25 anni e, in merito a questo importante evento, il noto giornalista ha voluto condividere con il pubblico a casa le parole pronunciate alla conduttrice lombarda poco prima di convolare a nozze.

Le parole del conduttore romano

I due si sono sposati il 28 agosto del 1995 e oggi festeggiano ben 25 anni d’amore. La coppia ha scelto anche di adottare un bambino Gabriele, che oggi ha 28 anni, con i quale hanno un bellissimo rapporto. Ospite a C’è tempo per… Maurizio Costanzo ha parlato a cuore aperto del suo rapporto con Maria De Filippi rivelando cosa le ha detto prima di sposarla:

“Dico la verità, voglio ripetere una cosa che le ho detto prima di sposarci, venticinque anni fa: Tu sei la donna nella mano della quale vorrei morire”.

Una dedica d’amore che ha inevitabilmente emozionato tutti.