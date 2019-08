‘Non l’abbiamo mai fatto in 25 anni di matrimonio’ Maurizio Costanzo racconta l’intimità con Maria De Filippi

‘Non l’abbiamo mai fatto in 25 anni di matrimonio’ Maurizio Costanzo racconta...

Maria de Filippi e Maurizio Costanzo sono una coppia davvero longeva. Qual è il loro segreto? Secondo il giornalista c’è un’astinenza che è molto benefica

Maria de Filippi e il suo Maurizio Costanzo sono una delle coppie più amate del piccolo schermo. Poco tempo fa, proprio il giornalista ha concesso un’intervista al magazine La Verità, nella quale si è aperto circa il suo passato ed anche su quello dell’amata moglie Maria De Filippi, mamma del giovane e brillante Gabriele Costanzo.

Maurizio Costanzo e Maria de Filippi e le loro splendide dichiarazioni tra innamorati

Mancano un paio di anni perché la coppia festeggi un traguardo storico, ossia le nozze d’argento, un traguardo che il conduttore del Maurizio Costanzo show non avrebbe mai neanche lontanamente sperato di poter raggiungere.

Dopo anni, Costanzo, che si è sposato con la De Filippi dopo vari matrimoni e una convivenza importante con Simona Izzo, ha scelto di svelare la realtà dietro il suo rapporto con la padrona di casa Mediaset:

“NELLA MIA VITA HO IMMAGINATO DI TUTTO, PERSINO DI DIMAGRIRE: MA ARRIVARE A 25 ANNI DI MATRIMONIO, NO”

Dopo di ché Maurizio Costanzo, rimanendo in tema del rapporto con Maria De Filippi non si è lasciato sfuggire l’occasione di dire:

“MI SONO SPOSATO QUATTRO VOLTE, CI HO MESSO DEL TEMPO E TANTA PAZIENZA, MA ALLA QUARTA VOLTA QUELLA GIUSTA LA AZZECCHI. NON DEVE ESSERCI PESANTEZZA NELLE RELAZIONI. TUTTO SCATURISCE DAL PIACERE DI VEDERSI”

Maurizio Costanzo racconta anche di non aver mai litigato con Maria de Filippi in 25 anni di matrimonio:

“CREDO CHE NEL MATRIMONIO DEBBA SCATTARE UNA GRANDE SOLIDARIETÀ. IL SEGRETO PRIMARIO DEVE ESSERE L’ AMICIZIA, IL SOSTEGNO RECIPROCO. E POI, DOPO, L’AMORE”.

Maurizio Costanzo è felice di aver conosciuto Maria, quel giorno lontano

Maurizio è pazzo d’amore per la sua Maria, per la quale ha affermato di voler fare di tutto. Solo alla fine dell’intervista, parlando alla moglie dice:

“VORREI DIRLE CHE SONO PROPRIO CONTENTO DI AVERLA INCONTRATA, QUELLA MATTINA A VENEZIA, AL FESTIVAL DEL CINEMA. DAVVERO”.

Insomma, davvero una coppia fantastica. In tanti si augurano di vivere una storia come la loro. Tra l’altro, pare che la famiglia sia sul punto di allargarsi. Il figlio della coppia Gabriele Costanzo ha trovato l’amore e adesso sembra stia pensando addirittura alle nozze. Maria non ha mai nascosto di trovare stupenda l’idea di diventare nonna.

In una intervista recente rivelò un desiderio: quello di diventare nonna di due gemelli.