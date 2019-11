Maria De Filippi derisa sul web, il brutale fotomontaggio con Maurizio Costanzo diventa virale

Maurizio Costanzo e Maria de Filippi, il fotomontaggio diventa virale sui social. La scoperta in diretta durante ‘Vite da Copertina’

Quella di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi è una delle coppie televisive più seguite e amate dal pubblico italiano. Entrambi molto attivi tra i palinsesti mediaset, nelle ultime ore sono finiti sotto i riflettori per un fatto al quanto singolare.

Infatti durante l’ultima puntata andata in onda di ‘Vite da Copertina’ condotto da Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci su Tv 8, dedicata proprio alla moglie del celebre giornalista è emerso che una delle foto iconiche è in realtà un fotomontaggio. Scopriamo di più.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: ‘Quella foto è falsa’

Il grande Maurizio Costanzo ha avuto una lunga storia d’amore, ma a volte sul web gli utenti hanno giocato con tanto di ironia. Nel corso della trasmissione, condotta dalla Casalegno e l’ex icona del fashion di ‘Detto fatto’ Giovanni Ciacci, è emerso che una delle foto divenute icona del giorno più bella della coppia più amata della televisione è in realtà un fotomontaggio.

La foto simbolo del loro matrimonio, che è avvenuto il 25 agosto del 1995, divenne all’epoca virale, per l’espressione quasi ‘innervosita’ della conduttrice di Uomini e Donne. In realtà quella foto è frutto di photoshop e quello indossato non sarebbe in realtà il vero abito indossato quel giorno:

‘La foto della coppia il giorno del matrimonio è un falso fatto dal direttore di un giornale di cui non faccio il nome’

Una notizia clamorosa che ha lasciato i fan del giornalista e della conduttrice senza parole.

Maria De Filippi e Costanzo presto festeggeranno le nozze d’argento

Una grande storia d’amore quella tra il giornalista e la Regina di Canale Cinque che il prossimo anno varcherà la soglia dei 25 anni, le iconiche ‘nozze d’argento’.

Ecco quanto rivelato dal conduttore dell’omonimo programma, ‘Maurizio Costanzo Show’ a ‘La Verità’ il quale si disse incredulo rispetto al traguardo che la coppia raggiungerà nel 2020:

‘Nella mia vita ho immaginato di tutto, persino di dimagrire: ma arrivare a 25 anni di matrimonio, no’

poi aggiunse rivelando l’ingrediente segreto del loro matrimonio:

‘Non dev’esserci pesantezza nelle relazioni. Tutto scaturisce dal piacere di vedersi. Pensi che Maria e io in 25 anni non abbiamo mai litigato’

poi concluse:

‘Credo che nel matrimonio debba scattare una grande solidarietà. Il segreto primario deve essere l’ amicizia, il sostegno reciproco. E poi, dopo, l’amore’

Ecco il fotomontaggio divenuto virale: